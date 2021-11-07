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Trabzonspor’da Cornelius’un her golü puan demek!

#Trabzonspor#Cornelius#Beşiktaş
Trabzonspor’da Cornelius’un her golü puan demek

Danimarkalı golcü, Süper Lig’de tek başına Trabzonspor’a direkt olarak 5 puan kazandırdı.

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Süper Lig lideri Trabzonspor, deplasmanda son şampiyon Beşiktaş’ı yenerken, sezon başında transfer edilen Andreas Cornelius, 90+6. dakikada attığı golle siyah beyazlıları yıkan isim oldu. Danimarkalı golcü böylece, altın değerindeki gollerine dün de devam etti. 28 yaşındaki futbolcu Süper Lig’de toplamda ağları 4 kez sarsarken, attığın gollerin tamamında bordo mavililere puan kazandırmayı başardı. İç sahada 2-2 tamamlanan Galatasaray maçında takımının ilk golünü atan Cornelius, yine 2-2 biten deplasmandaki Konyaspor ve kendi sahalarında 1-1 berabere sonuçlanan Alanyaspor müsabakalarında 3 puanı getirdi. Bordo mavili yıldız, son olarak Beşiktaş önünde de skoru 2-1’e getirdi ve 2 puan daha kazandırıp toplamda 5 puanı tek başına aldı.

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NWAKAEME’DEN 8 GOLE DiREKT KATKI

Süper Lig’in lideri Trabzonspor’u taşıyan isimlerden Anthony Nwakaeme, bordo mavililerin ikinci golünde asisti yaparken, bu sezon ligde toplamda 8 gole direkt katkıda bulunmayı başardı. 32 yaşındaki yıldız futbolcu, fileleri 5 kez havalandırırken, bununla beraber 3 kez de asist yaparak Karadeniz ekibinin başarısında büyük rol oynadı.

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#Trabzonspor#Cornelius#Beşiktaş

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