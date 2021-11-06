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Volkan Demirel'den Trabzonsporlu yıldıza büyük övgü! "50 milyon Euro"

#Volkan Demirel#Trabzonspor#Beşiktaş
Volkan Demirelden Trabzonsporlu yıldıza büyük övgü 50 milyon Euro

Futbol yorumcusu Volkan Demirel, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı mağlup ettiği maçın ardından yaptığı açıklamada, Karadeniz ekibinin milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın yılın kurtarışına imza attığını söyledi.

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Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır kurtarışlarıyla kalesinde devleşirken Volkan Demirel bordo mavililerin performansını şampiyonluk yürüyüşü olarak nitelendirdi.

Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin'e bir pozisyonda geçit vermeyerek kalesinde devleşen Uğurcan Çakır'a övgüde bulunan Volkan Demirel, "Uğurcan Çakır bu senenin yılın kurtarışını yaptı. İlk yarıda iki tane pozisyon var. O golleri yese, maç zaten farklı bir yere gidecek. İstatistikler ortada, oynadığı maç ortada... Bu kurtarışı tebrik etmek az kalır, normal bir kurtarış değil. Kaleci faktörü, çok önemli bir faktör. Trabzonspor şampiyonluk yolunda büyük adım attı. Trabzonspor'u tebrik ediyorum." diye konuştu.

"50 MİLYON EURO"

Uğurcan'ın bonservisi için doğru rakamı bulmanın önemli olduğunu vurgulayan Demirel, "Uğurcan Çakır, Avrupa'dan iyi teklifler alıyordur ama rakamını bulmak önemli. Uğurcan Çakır, Feyenoord'da olsa kaç paraya alabilirsin? Uğurcan Çakır, Wolverhampton'da oynuyor olsa 50 milyon Euro" dedi.

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"ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ GİBİ"

Bordo mavili takımın ligde ortaya koyduğu performansı şampiyonluk yürüyüşü olarak değerlendiren Demirel, "Trabzonspor'un gidişatı, şampiyonluk yürüyüşü gibi." dedi.

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#Volkan Demirel#Trabzonspor#Beşiktaş

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