Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan'dan Beşiktaş maçı sonrası sert çıkış: 'Soytarılık!'

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Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Ertuğrul Doğan'ın sözleri;

Bunlara hakem demek istemiyorum. Soytarılık yapıyorlar. Ben bu arkadaşların dürüstlüğüne, adamlığına... Fenerbahçe maçından sonra 'Utanmıyor musunuz?' demiştim, utanmıyorlar. Bir soytarılıktır gidiyor.

NE OLUYOR DA HAFTANIN MAÇLARINA ATANIYOR?

Birkaç şey söylemek istiyorum VAR hakemi ile ilgili; geçen yıl 19 Nisan'da oynanan bir Konyaspor - Adana Demir maçından sonra ceza alan hakem arkadaş, ne oluyor da haftanın maçına atanıyor? Tolga Bey, İzmir'de ameliyatları ile uğraşıyor, atamaları uzaktan kafasına göre yapıyor. Ahmet İbanoğlu'nun zaten dünyadan haberi yok.

BATAKLIKTA SİNEK GİBİYDİ

Beşiktaş yönetimine bizi çok güzel misafir ettikleri için teşekkür ederim. Aynı şekilde biz de onları Trabzon'da misafir edeceğiz. Fenerbahçe maçından sonra Mete Kalkavan ile alakalı bir açıklama yapmıştım. Tabii bu açıklamalar hoşumuza gitmiyor, futbolun içinde kalmıyoruz. Ama hakem diyeceğim, diyemiyorum. Soytarılık yapılıyor yani. Net konuşmak lazım. Bu arkadaşlar belli bir plan dahilinde hareket ediyorlar. Biz buna inanıyoruz. Fenerbahçe maçından sonra da 'Utanmıyor musunuz?' demiştim. Utanmıyorlar. Mete Kalkavan bataklıkta sinek gibiydi. Bir de eğitimi olmayan bir birimin başına verilmiş. Komik kararlar, net bir iletişim yok. Bir soytarılıktır gidiyor.

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KÖR MÜSÜN KARDEŞİM?

VAR'ın başındasın. Kör müsün kardeşim kör müsün! Çok açık söylüyorum hepsine; ayağınızı denk alın, haddinizi bilin. Herkesin gözüyle gördüğünü görmüyor musunuz? Nasıl insanlarsınız siz? Hiç mi utanmanız yok?