Beşiktaş-Trabzonspor maçında çok konuşulan karar! Arda Kardeşler'e tepki, maç esnasında ve sonunda paylaşımlar...

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Süper Ligin 24üncü haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özat üstlendi.

SANTOS'UN 11 KARARI

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, ligin 23üncü haftasında deplasmanda Sivasspora 1-0 kaybedilen maçın 11inde 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan ve Colleyin yerine Mert Günok, Umut Meraş, Amartey ve Semih Kılıçsoy'u 11de sahaya sürdü.

Geçtiğimiz hafta kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Mert Günok'a eldivenleri yeniden teslim eden Fernando Santos, savunma hattını; Svensson, Necip Uysal, Zaynutdinov ve Umut Meraştan oluşturdu. Orta alanda Amartey, Gedson ve Rashicayı sahaya süren Santos, sağ kanatta Ghezzal, sol kanatta ise Cenk Tosun’u görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Semih Kılıçsoy oldu.

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TREZEGUET 7 MAÇ SONRA 11'DE

Trabzonspor'un Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, 7 maç sonra 11e döndü. Ligde son olarak 19uncu haftadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında 11de oynayan tecrübeli kanat oyuncusu, daha sonra Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer almış ve 6'sı lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 7 maç takımdan ayrı kalmıştı. Trezeguet yaklaşık 1 aylık aranın ardından bordo-mavili formayla bir karşılaşmada görev aldı.

TRABZONSPOR PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın en çok konuşulan pozisyonu ilk yarıda yaşandı. Trabzonspor'da Enis Bardhi, 43. dakikada Svensson ile girdiği ikili mücadele sonrası Beşiktaş ceza sahası içinde yerde kaldı. Bordo mavili takımın futbolcuları pozisyonda penaltı bekledi ve uzun süre itirazda bulundu.

Bir müddet VAR'ı dinleyen Arda Kardeşler oyunun devam etmesini istedi. Trabzonspor da bu maçın devre arasında pozisyona tepki göstedi.

Maçın 44. dakikasında ise Beşiktaş'ın 1-0 öne geçtiği gol geldi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMLAR

Bordo mavili takım sosyal medya hesabından, "İlk yarıdan kareler" notuyla Enis Bardhi'nin penaltı beklediği pozisyonu paylaştı ve hakem kararlarına tepki gösterdi.

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TRABZONSPOR'DAN MAÇ SONU AÇIKLAMA

Bordo-mavili ekip, maç sonunda hakem kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada belki de bugüne kadar örneğine rastlanmamış hakem rezaletiyle karşı karşıya kaldık!

Bu rezaletin arkasında başta MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve Tolga Özkalfa olmak üzere orta hakem Arda Kardeşler ile VAR’daki Alper Çetin bulunuyordu.

Oyuncumuz Bardhi’ye yapılan penaltıyı veremeyen, pozisyonun hemen ardından yediğimiz golden önce Mendy’nin formasından çekilmesini es geçen bu güruhun; Dolmabahçe’ye adaleti sağlamak için değil takımımızı katletmek için çıktığı aşikardı!

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Tolga Özkalfa tarafından son derece deneyimsiz hakemlerin atandığı VAR odasında keyif çatılırken, sahada da kuralı kitaba göre değil kafasına göre uygulayan bir art niyetli VAR’dı!

Bu çıkmaz sokaktan çıkışın tek yolunun MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu’nun istifası ardından da hakemlik müessesesinin yeniden dizayn edilmesiyle mümkün olacağını bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye de soruyoruz:

Hemen hemen her hafta tekrarlanan Trabzonspor düşmanlığını daha ne kadar arkanızı dönüp seyredeceksiniz?