Trabzonspor'da Bakasetas gerçeği! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Spor Arena Detay | Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da 2019'dan bu yana ortaya koyduğu performansla dört büyüklerin transfer listesine en tepeden giriş yapan Anastasios Bakasetas, bu ara transfer döneminde tercihini Trabzonspor'dan yana kullandı.

Bordo mavili kulüp, 3 milyon avro sözleşme fesih bedeli karşılığında 27 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yunan futbolcudan bir hayli ümitli olan Trabzonspor yönetimi, söz konusu kontrata 12 milyon avroluk serbest kalma bedeli ekledi.

TRABZONSPOR'UN KAP'A YAPTIĞI O AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas'ın kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 3.000.000.-EUR ödenecektir.

Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si, ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun, Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.





NOKTA ATIŞI TRANSFER



Trabzonspor formasıyla sırasıyla Beşiktaş, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında süre alan Anastasios Bakasetas, özellikle arka arkaya kazanılan Denizlispor ve Yeni Malatyaspor müsabakalarında attığı gollerle galibiyetin mimarlarından oldu.



İç sahada 1-0 kazanılan Denizlispor maçında takımının tek golünü kaydeden Yunan oyuncu, deplasmanda kilitlenen Yeni Malatyaspor mücadelesinde ise 50. dakikada ağları sarstı ve gol perdesini açarak 2-0'lık galibiyetin fitilini ateşledi.



SERİNİN BAŞ AKTÖRLERİNDEN



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Trabzonspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında 50'de Bakasetas ve 90+5'te Nwakaeme'nin kaydettiği gollerle 2-0 kazanarak galibiyet serisini beş maça çıkarmıştı.

42 puana yükselen ve aynı puanı paylaşan üç İstanbul takımıyla arasındaki farkı altı puana indiren bordo-mavili takımın önümüzdeki haftalarda şampiyonluk yarışına dahil olabileceğinin de sinyallerini vermişti.

FIRTINA ESMEYE DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in 18. haftasını bay geçmesine rağmen sıralamadaki yerini koruyan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın gelişinden sonra Beşiktaş’ın ardından Gaziantep FK ile birlikte en çok puan toplayan takım oldu.

35 MİLYON TL'LİK KATKI

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelişiyle birlikte duraklama dönemini geride bırakıp yükselişini sürdüren Trabzonspor, adım adım zirveye yerleşme hesapları yaparken, bordo-mavililer 90 günlük Avcı, döneminde ise kasasına 35 Milyon TL'ye yakın bir rakam soktu.

SAHA DIŞINDA DA SEVİLİYOR

Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan yetenekli futbolcu, Trabzonspor'un kendisi için yaptığı yatırımın farkında olduğunun altını çizerek elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söylemişti.

"BU YATIRIMIN KARŞILIĞINI VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

"Top bana gelmeden önce bana geleceğini hissetmiştim. En önemli özelliklerimden bir tanesi ceza sahası içinde ve dışında iyi şutlar çektiğimi düşünüyorum. Güzel bir gol olduğunu düşünüyorum. Ekonomik olarak kulüplerin sıkıntıda olduğunu biliyor. Bu süreçte takım bana bir yatırım yaptı ve ben de bunun karşılığını vermeye çalışıyorum. Üstüne koyarak daha iyi bir futbol oynamaya çalışıyoruz hep birlikte."

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTEDİ

Trabzonspor'a imza atmadan önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı konuşulan Anastasios Bakasetas, bordo mavili ekibe transfer olmasıyla şimdiden zirve yarışında belirleyici rol oynayacağını göstermiş oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile Aytemiz Alanyaspor'da birlikte çalışan Yunan oyuncu, deneyimli teknik adamın sarı lacivertli ekipteki ilk transfer tercihleri arasında yer alıyordu.

O dönem Yunanistan'da yayın yapan Sport 24'e özel bir röportaj veren Erol Bulut, eski öğrencisini transfer etmek istediklerini doğrulamış ancak Aytemiz Alanyaspor ile anlaşma sağlanamadığını anlatmıştı.

"İSTEDİM AMA KULÜBÜYLE ANLAŞAMADIK"

"Bakasetas'ı Alanyaspor'dan transfer etmek istedim ancak kulübüyle anlaşma sağlayamadık. Bakasetas'ın transferinin Pelkas'ın transferiyle bir ilgisi yok. İkisi de farklı tarzda oyuncular. Dürüst olmak gerekirse ikisini de takımımda isterdim. Bakasetas'ı istediğimizin altını bir kez daha çiziyorum, ama olmadı. Kulübüyle anlaşamadık."

"ARAMIZDA ÖZEL BİR BAĞ VAR"

"Bakasetas'ı Alanyaspor'dan önce Malatyaspor'un teknik direktörüyken transfer etmek istemiştim ama sonra AEK ile sözleşme yeniledi. Alanyaspor'a ise üst düzey bir transfer olarak geldi ve kendini ispatladı. Onunla aramızda özel bir bağ olduğunu saklamıyorum. Gelecekte tekrar birlikte çalışıp çalışmayacağımızı göreceğiz."

GALATASARAY İLGİLENDİ

Öte yandan Galatasaray da Anastasios Bakasetas için nabız yoklamış ancak mali konularda anlaşma sağlanamamasının ardından bu girişim ilginin ötesine geçememiş oldu.

BAKASETAS'IN TÜRKİYE KARİYERİ

Türkiye kariyerine Aytemiz Alanyaspor'da başlayan Anastasios Bakasetas, Akdeniz temsilcisinde süre aldığı 65 resmi maçta 21 gol atarken 12 de asist yaptı. Trabzonspor'da ise ilk 3 maçında 2 gol atma başarısı gösterdi.

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