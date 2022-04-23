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Trabzonspor'da Andreas Cornelius: "İlginç anlar yaşadık maçtan önce"

#Trabzonspor#Adana Demirspor#Süper Lig
Trabzonsporda Andreas Cornelius: İlginç anlar yaşadık maçtan önce

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Andreas Cornelius, Dorukhan Toköz ve Djaniny Semedo karşılaşmayı değerlendirdi.

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Bir an önce şampiyon olmak istediklerini kaydeden Andreas Cornelius, "Şampiyonluk için 1 puan kaldı biliyoruz. Çok mutluyuz. Şampiyonluk için bitireceğiz. En hızlı şekilde olmasını tercih ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Maçtan önce çok ilginç anlar yaşadığını söyleyen Cornelius, "Benim için çok sıra dışı bir durum oldu. Benim ziyaretime gelen bana benzeyen taraftar şehirde çılgın anlar yaşadığını anlattı. Bana çok benzediğini anlattı, rock yıldızı gibi yaşadığını anlattı. Çok ilginç anlar yaşadık maçtan önce." şeklinde konuştu.

Maça stoper başlayıp sağ bekte bitirdiğini söyleyen Dorukhan Toköz, "Daha bitmedi, 4 maç daha var ve 1 puan almamız lazım. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak istiyoruz. Bugün oynadığımız gibi diğer haftalarda da iyi oynamak istiyoruz. Ciddiyetimizi bozmadan tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Genelde hocam beni sağ bek oynattı, orta saha da oynadım. Bu maçta da stoper başladım. Çok iyiydim orada da tekrar sağ beke geçtim. Orayı da bildiğim için çok konsantre çıkmıştım zaten maçta. Kazanma hırsıyla çıkınca iyi oynuyorsun zaten" diye konuştu.

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Djaniny Semedo ise "Maçtan önce buraya geldiğimizde ortaya çıkacak maçın zor olduğunu biliyorduk. Rakibimizi çok iyi biliyorduk. Kolay maç olmayacaktı. Maça çıktığımızda sadece kafamızda 3 puan vardı, Tanrı'ya şükürler olsun 3 puanı aldık" dedi.

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#Trabzonspor#Adana Demirspor#Süper Lig

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