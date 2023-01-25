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Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas üç golcüye bedel

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#Trabzonspor#Anastasios Bakasetas#Premier Lig
Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas üç golcüye bedel
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 07:00

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas bu sezon 28 maçta 11, gol 10 asistle yıldızlaştı. 

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Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas bu sezon takımın en skorer ismi olurken tek başına 3 golcüye bedel bir performansı imza attı.

Bordo mavili forma ile 2022- 23 sezonunda 28 maça çıkan Yunan yıldız 11 gol, 10 asistle 21 gole direkt katkı verdi. Takımın 3 santrforundan Maxi Gomez 18 maçta 5 gol, 6 asistlik katkıda bulunurken Umut Bozok’un ise 19 maçta 4 gol, 1 asisti bulunuyor.

Djaniny 25 karşılaşmada gol atamazken sadece 2 asistlik katkı sağladı. Bu arada 10 numara Bakasetas’tan sonra takımın en golcü diğer isminin 29 maçta 8 gol, 6 asiste imza atan kanat oyuncusu Trezeguet olması da dikkat çekti.

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#Trabzonspor#Anastasios Bakasetas#Premier Lig

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