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Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas ayrılığı açıkladı

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#Trabzonspor#Anastasios Bakasetas#Süper Lig
Trabzonsporda Anastasios Bakasetas ayrılığı açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2024 21:26

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, bordo-mavili formayı son kez giydiğini ve takımdan ayrıldığını açıkladı.

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Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, Galatasaray'a 5-1 mağlup oldukları maçın ardından ayrılığı açıkladı.

5-1 yenildikleri mücadeleyi değerlendiren Bakasetas, "Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Taraftarlardan özür dilemek durumundayız. Taraftarlarımız böyle bir oyun ve skor hak etmiyor. İkinci yarı topları daha çabuk kaybettik. Rakibin kalitesi var ve yaptığımız hataları cezalandırdılar." dedi.

"TRABZONSPOR FORMASIYLA SON MAÇIMDI"

Trabzonspor ile son maçına çıktığını kaydeden Bakasetas, "Trabzonspor formasıyla son maçımdı. Aslında bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Böylesine bir skorla, derbi mağlubiyetiyle ayrılmayı istemezdim. Hayatta bazen böyle oluyor. Türkiye'deki herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sevgi ve saygı gördüm." diye konuştu.

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#Trabzonspor#Anastasios Bakasetas#Süper Lig

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