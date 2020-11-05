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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 17:20 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Alanyaspor hazırlıkları! İhsan Derelioğlu çalıştırdı...

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Trabzonspor'da Alanyaspor hazırlıkları! İhsan Derelioğlu çalıştırdı...
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Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde, basına kapalı bir çalışma yaptı.

Antrenmanda kasığındaki ağrısı nedeniyle tedavisi yapılan Nwakaeme ile Kovid-19 testi pozitif çıkan Hüseyin Türkmen'in yer almadıkları öğrenildi.

Trabzonsporun yeni teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu oldu
Trabzonspor'un yeni teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu oldu!

Trabzonspor, bu akşam özel uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.

 

Trabzonsporda Alanyaspor hazırlıkları İhsan Derelioğlu çalıştırdı...

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