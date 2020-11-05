Son dakika | Trabzonspor'un yeni teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu oldu!

Eddie Newton ile yollarını ayıran ve henüz yeni bir teknik direktörler anlaşamayan Trabzonspor'da Alanyaspor maçında takımın başında kimin olacağı belli oldu.

Trabzonspor, takımın yeni teknik sorumlusunun İhsan Derelioğlu olduğunu TFF'ye bildirdi.

Trabzonspor'da A Takım Teknik sorumluluğuna getirilen İhsan Gündüz Derelioğlu, Alanyaspor'a karşı takımın başında olacak.

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