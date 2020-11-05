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GeriFutbol Son dakika | Trabzonspor'un yeni teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu oldu!
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Haber Giriş: 05.11.2020 - 15:36 | Son Güncelleme:

Son dakika | Trabzonspor'un yeni teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu oldu!

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Son dakika | Trabzonspor'un yeni teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu oldu!
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Trabzonspor'da A Takım Teknik sorumluluğuna İhsan Gündüz Derelioğlu getirildi.

Eddie Newton ile yollarını ayıran ve henüz yeni bir teknik direktörler anlaşamayan Trabzonspor'da Alanyaspor maçında takımın başında kimin olacağı belli oldu.

Trabzonspor, takımın yeni teknik sorumlusunun İhsan Derelioğlu olduğunu TFF'ye bildirdi.

Trabzonspor'da A Takım Teknik sorumluluğuna getirilen İhsan Gündüz Derelioğlu, Alanyaspor'a karşı takımın başında olacak.

Son dakika | Trabzonsporun yeni teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu oldu

Son dakika | Trabzonsporun yeni teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu oldu

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