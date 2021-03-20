Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'ndan maç sonu Ekuban itirafı!

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maç sonunda açıklamalar yaptı.

"EN AĞIR GEÇİREN OYUNCULARDAN BİRİYDİ"

Mücadeleyi değerlendiren Ağaoğlu, "Hücum hattındaki oyuncularımız oyuna ağırlığını koyunca sonuç daha farklı oluyor. Güzel bir sonuç çıktı ortaya. Koronavirüsü en ağır geçiren oyuncularımızdan biri Ekuban'dı. Geçmişteki performansında bunun yansımaları oldu" dedi.

"ÖNEMLİ BİR SÜREÇ"

Ahmet Ağaoğlu sözlerini "10-12 günlük milli takım arası, oyuncuların dinlenmeleri açısından önemli bir süreç. Oyuncularımızın bu süreci iyi geçireceklerini düşünüyorum" ifadeleriyle sürdürdü.

"DİĞER TAKIMLAR AÇISINDAN ÖYLE GÖRÜNMÜYOR"

Bankalar Birliği ile yapılan son anlaşma hakkında da yorum yapan Ağaoğlu, "Bankalar Birliği'yle yaptığımız anlaşma sonucunda çıkan tablo, Trabzonspor için rahatlıkla ödenebilecek bir tablo. Diğer takımlar açısından pek öyle görünmüyor ancak o, onların muhasebesi, ben kendi muhasebeme bakarım" şeklinde konuştu.