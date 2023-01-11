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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu ile Abdullah Avcı görüşmesinden 'güven' çıktı

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Ahmet Ağaoğlu
Trabzonsporda Ahmet Ağaoğlu ile Abdullah Avcı görüşmesinden güven çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 18:21

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul'a gelerek başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ahmet Ağaoğlu, görüşme sonrası bir açıklama yaparak Abdullah Avcı'ya güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul’da görüşerek takımdaki istikrarsızlığı masaya yatırdı. Ağaoğlu, takımda yaşanan dalgalı süreçle ilgili, "Sorunları masaya yatırdık. Çözüm önerilerini ve alınması gereken tedbirleri tartıştık. Trabzonspor camiası endişe etmesin" dedi.

Süper Ligin ilk devresinde geçen sezona göre geride kalan Trabzonsporda saha sonuçlarındaki kötü gidişat ve teknik direktör Abdullah Avcının ayrılığı iddiaları üzerine kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu yazılı açıklama yaparak camiaya seslendi.

Abdullah Avcı ile bugün İstanbulda görüşerek son tabloyu değerlendiren Ağaoğlu, olumsuz saha sonuçlarının camiada yarattığı endişeleri giderecek tedbirlerin alınacağını belirtti. Ağaoğlu açıklamasında, "Futbolda zaman zaman olumsuz sonuçları ve gelişmeleri Trabzonspor olarak da yaşıyoruz. Önemli olan bundan sonrasında hataların tekerrür etmemesi için kısa, orta ve uzun vadede alınması gereken tedbirlerdir" dedi.

"BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜ KAYBETMEYELİM"

Yönetim olarak Abdullah Avcıya güvendiklerini belirten Ağaoğlu, "Bunları her aşamada geniş kapsamlı bir şekilde ele aldık. Sorunları masaya yatırdık. Çözüm önerilerini ve alınması gereken tedbirleri tartıştık. Trabzonspor camiası endişe etmesin. Takımına güvensin. Desteklemeye devam etsin. Trabzonspor her yönüyle büyüktür ve bütünlük içindeki bir camiadır. Bu bütünlük yönetimimiz, takımımız, hocamız ve taraftarımızladır. Bu bütünlüğümüzü asla kaybetmeyelim. Hocamıza güvenimiz tamdır ve takımımız bu olumsuzlukları alacağı başarılı sonuçlarla giderecektir" ifadelerini kullandı.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Ahmet Ağaoğlu

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