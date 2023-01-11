Fatih Karagümrük'te Jimmy Durmaz ve Kouassi ile yollar ayrıldı! Trabzonspor...

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Fatih Karagümrük, 2021 yazından bu yana kadroda bulunan jimmy Durmaz ve Trabzonspor'dan kiralanan Jean Evrard Kouassi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbolcumuz jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Jimmy Durmaz’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'un talebi doğrultusunda...

Fatih Karagümrük'ün Kouassi açıklaması ise şu şekilde:

Trabzonspor’dan kiralık olarak kadromuza kattığımız Jean Kouassi ile Trabzonspor’un talebi doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Jean Kouassi’ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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