Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu Fenerbahçe derbisi öncesi sahaya indi
Trabzonspor'da Süper Lig'deki kötü gidişat sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu, idmandan önce tüm ekiple toplantı yaptı. Eddie Newton’un ekibiyle de konuşan Ağaoğlu, derbi öncesi kritik bir zirve gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Süper Lig’deki kötü gidişata 6. hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçıyla son vermek istiyor. Ligde 1 galibiyet 2 beraberlik 2 de mağlubiyet alan Karadeniz Fırtınası, geçtiğimiz sezonki performansından bir hayli uzak gözüküyor.
AĞAOĞLU, EDDIE NEWTON’LA 10 DAKİKA KONUŞTU
Bu bağlamda takımı ateşlemek isteyen bordo-mavili kulübün 1 numarası Ahmet Ağaoğlu, idmandan önce tüm teknik ekiple birlikte toplantı yaptı. Asist Analiz'in haberine göre; Yaklaşık olarak 10 dakika kadar Eddie Newton’un ekibiyle konuşan Ağaoğlu, derbi öncesi kritik bir zirve gerçekleştirdi.
PARMAK VE EKUBAN YOK
Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da, sağlığına kavuşan Anthony Nwakaeme antrenmanlara tekrardan başladı. Bordo-mavililerin diğer bir eksikleri Abdulkadir Parmak ve Ekuban ise koronavirüs karantinası nedeniyle son yapılan idmana katılamadı.
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