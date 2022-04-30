Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya şampiyonluk için 535 gün yetti! Tam 3 kez çok yaklaşmıştı...

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu bordo mavililerle tattı.

Ligde daha önce Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, turuncu lacivertlilerle bu başarıya çok yaklaşmış ancak mutlu sona ulaşamamıştı.

Teknik adam olarak 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı şampiyonluğu ve 2005'te 17 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Avcı, 2006-2007 sezonunda ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (Medipol Başakşehir) TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkardı.

58 yaşındaki teknik adam, geçen sezon Süper Lig'in 8. haftasındaki Alanyaspor müsabakasının ardından göreve geldiği Trabzonspor'da, 1 Süper Kupa sevinci yaşarken Süper Lig şampiyonluğu ile başarısını taçlandırdı.

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İLK KUPA SEVİNCİ GENÇ MİLLİLERLE

2004-05 sezonunda Galatasaray PAF Takımı'nı 1 yıl çalıştıran Avcı, aynı dönemde 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın hocalığını yaparken İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde Hollanda'yı 2-0 yenerek Türkiye'ye şampiyonluğu getirdi.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'U SÜPER LİG'E TAŞIDI

Abdullah Avcı, Haziran 2006'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da görevine başladı ve İstanbul ekibini Süper Lig'e taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da yaklaşık 6 yıl görev alan Avcı, Kasım 2011'de A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildi. 2011 yılından 2013 yılına kadar A Milli Takım'da görev alan Avcı, 18 maçta takımın başında sahaya çıktı.

3 KEZ ŞAMPİYONLUĞUN KIYISINDAN DÖNDÜ

A Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra Haziran 2014'te bir kez daha Medipol Başakşehir'in yolunu tutan tecrübeli teknik adam, lige döndüğü ilk 2 yılda takımını 4. yaptı ve Avrupa kupalarını götürdü.

Avcı'nın Başakşehir'i, 2016-17 sezonunda ise 15 hafta zirvede kaldığı ligde kulübün puan rekorlarını kırarak ikinci sırada tamamladı.

2017-18 sezonunda ligi Fenerbahçe ile aynı puanda 3. olarak bitiren Avcı'nın Başakşehir'i, 2018-19 sezonunda ise Galatasaray'ın 2 puan gerisinde şampiyonluğu kaçırmıştı.

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Turuncu lacivertlilerle 3 kez şampiyonluğa çok yaklaşan tecrübeli çalıştırıcı, İstanbul ekibine tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazandıran teknik adam oldu.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ KISA SÜRDÜ

2019-20 sezonunda Beşiktaş'ın başına getirilen Abdullah Avcı, toplamda 210 günlük kariyerinde 27 maça çıktı.

Bu maçlarda 11 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 3 yenilgi yaşayan Abdullah Avcı, 1.33'lük puan ortalaması yakaladı.

38 YILLIK HASRETE SON VERDİ

2020-21 sezonunda 10 Kasım 2021 yılında Trabzonspor'a imza atan Abdullah Avcı, toplamda 76. maçında şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bordo mavililerin başında bu sezon liderliği uzun süre kimseye kaptırmayan Abdullah Avcı, toplamda 535. gününde Trabzonspor'un 38 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek büyük bir başarıya imza attı.

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KARİYERİNDE BİR İLKE DAHA İMZA ATTI

Alanyaspor maçına kadar Trabzonspor'un başında tüm kulvarlarda 75 maça çıkan deneyimli teknik adam, bu karşılaşmalarda 46 galibiyet, 21 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Başarılı bir grafik ortaya koyarak Trabzonspor ile 2021-22 sezonunu 35. haftada şampiyon tamamlamayı garantileyen Avcı, kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşarken bordo mavililerle de ikinci kupasını kazandı.