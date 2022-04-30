Son Dakika: Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor! Antalyaspor karşısında 2-2'lik skor zafere yetti

Haberin Devamı

Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor! Bordo-mavililer, ligin 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluğa ulaştı.



Abdullah Avcı'nın öğrencileri, henüz 3. dakikada Cornelius ile öne geçerken devreye 1-0'lık üstünlükle girmeyi başardı.

Antalyaspor, 51. dakikada Ndao ile skoru eşitlerken konuk ekip 4 dakika sonra penaltı kazandı.

UĞURCAN'DAN TARİHİ KURTARIŞ

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, 56. dakikada Fredy'nin kullandığı penaltıda gole izin vermedi skoru 1-1'de tutmayı başardı.

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sahneye Dorukhan Toköz çıktı ve skoru 2-1 yaptı. Son sözü ise 80. dakikada Wright söyledi.

7. KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Bu sonuçla birlikte puanını 77'ye çıkaran ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğuna ilan eden Trabzonspor, 7. kez mutlu sona ulaştı.

Haberin Devamı

MAÇTAN DAKİKALAR

3üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Djaninynin ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aldülkadir Ömür, pasını bekletmeden içeriye çıkardı. Kalecinin müdahale edemediği topa altıpas önünde Cornelius dokundu ve boş durumda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.



42nci dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Wrightın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan topla buluşan Ndaonun şutunu kaleci Uğurcan Çakır çıkarmayı başardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



45+2nci dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Adrianonun ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Wrightın sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır kontrol etmeyi başardı.



İlk yarı bordo-mavililerin 1-0lık üstünlüğü ile sona erdi.



49uncu dakikada ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Aldürkadir Ömürün sert şutunu kaleci çıkarmayı başardı. Dönen topu ceza sahası içinde önünde bulan Cornelius, pasını bekletmeden sağ tarafındaki Viscaya bıraktı. Viscanın sağ çaprazdan sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.



51inci dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Ghachanın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Wright, pasını içeriye çevirmek istedi ancak Hamsike çarpan top Ghachanın önünde kaldı. Ghachanın içeriye çevirdiği topu altıpas içinde Ndao dokunarak ağlara gönderdi: 1-1.



54üncü dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Siopisin müdahalesiyle ceza sahası içinde Ndao yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösterdi.



56ncı dakikada Fredynin kullandığı penaltı vuruşunda köşeyi doğru tahmin eden Uğurcan Çakır gole izin verdi.



62nci dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Aldülkadir Ömürün havadan pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Dorukhan Toköz gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.



80inci dakikada Antalyaspor tekrar beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan kornerde defanstan seken top, ceza yayı içinde Güray Vuralın önünde kaldı. Gürayın şutunda altıpas önünde Wright topa ayak koyarak kontrol etti. Wrightin boş durumda şutunda top filelerle buluştu: 2-2..

Haberin Devamı

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius, Djaniny

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Luiz Adriano, Doğukan, Haji Wright

Gözden Kaçmasın Trabzon'da stada giremeyen binlerce taraftar maçı dev ekranlardan izledi Haberi Görüntüle

SAHASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ



Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren yenilgi görmedi. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından sahasında oynadığı 24 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi. Trabzonspor, 2021-22 sezonunda iç sahada oynadığı maçlarda yenilmeyen tek takım konumunda yer alıyor.



535 GÜNDE KUPA GELDİ



Bordo-mavili takım, bugün şampiyon olması halinde geçen sezon 10 Kasım 2021 tarihinde göreve getirilen başarılı hoca ile 37 sezonluk hasreti 535 günde sonlandırmış oldu. Karadeniz devi, Avcı yönetiminde 67 karşılaşmada 41 galibiyet, 21 beraberlik alırken, sadece 5 mağlubiyet yaşadı



ŞEHİR NÜFUSU KATLANDI



Trabzon'daki tarihi anlara ve kutlamalara tanıklık etmek isteyen taraftarlar kente akın etti. Hava yolu şirketlerinin günlük ek sefer sayısını 42’ye çıkardığı, otobüsler ve özel araçlarıyla gelenlerle birlikte nüfusu katlanan kentte artan yoğunluk üzerine şampiyonluk kutlamaları da iki alana ayrıldı.



Atatürk Meydanı ile Trabzonspor’un daha önce şampiyonluklarını yaşadığı millet bahçesine dönüştürülen Hüseyin Avni Aker Stadyumu da kutlama alanı olarak belirlendi. İki alana kurulacak dev ekranlarla maç ve müzik yayını yapıldı.



816 bin nüfusa sahip Trabzon'un nüfusunun yaklaşan Ramazan Bayramı tatili, çay hasadı ve şampiyonluk kutlamaları için kente gelenlerle birlikte 1,5 milyonu geçti.