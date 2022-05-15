Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan taraftara övgü! 'Tüm dünyaya örnek oldular'

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Trabzonsporda Abdullah Avcıdan taraftara övgü Tüm dünyaya örnek oldular

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Altay'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 37. haftasında Altay'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

Bu maçı çok kazanmak istedim, şampiyonluğu kazanmamıza rağmen, dünyanın her yerinden taraftarımız geliyor ama her zaman gelemiyorlar. Böyle bir fırsat varken, onların önünde maçı kazanmak ve onları mutlu etmekti amacımız.

DAHA ÖNCE KOPARABİLİRDİK

Oyunu daha önce kopartabilirdik. Oyuncular dünkü yorgunluklarına rağmen, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Taraftarlarımız umarım seneyi çok güzel geçirdiler, burada onlara dokunmuş olduk.

TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLDULAR

Onların mutlu olması beni çok mutlu ediyor. Taraftarlar, geçen seneden itibaren tüm dünyaya örnek oldular. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bir haftamız kaldı. Bugün buraya gelenlere harika destekleri için teşekkür ediyorum

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske
Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Muskın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk

Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Musk'ın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk!

#Maye Musk
Sağ mı sol mu Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı

Sağ mı sol mu? Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske
Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Muskın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk

Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Musk'ın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk!

#Maye Musk
Sağ mı sol mu Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı

Sağ mı sol mu? Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı?

#Sağlık