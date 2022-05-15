Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan taraftara övgü! 'Tüm dünyaya örnek oldular'

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Süper Lig'in 37. haftasında Altay'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

Bu maçı çok kazanmak istedim, şampiyonluğu kazanmamıza rağmen, dünyanın her yerinden taraftarımız geliyor ama her zaman gelemiyorlar. Böyle bir fırsat varken, onların önünde maçı kazanmak ve onları mutlu etmekti amacımız.

DAHA ÖNCE KOPARABİLİRDİK

Oyunu daha önce kopartabilirdik. Oyuncular dünkü yorgunluklarına rağmen, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Taraftarlarımız umarım seneyi çok güzel geçirdiler, burada onlara dokunmuş olduk.

TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLDULAR

Onların mutlu olması beni çok mutlu ediyor. Taraftarlar, geçen seneden itibaren tüm dünyaya örnek oldular. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bir haftamız kaldı. Bugün buraya gelenlere harika destekleri için teşekkür ediyorum

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