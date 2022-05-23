Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri! Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına dikkat çekti

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Trabzonspor'un şampiyonluk hasretine son vererek büyük bir başarıya imza atan Abdullah Avcı, Bein Sports'a açıklamalarda bulundu. Bordo mavili takıma geliş sürecinden yaşanan şampiyonluğa kadar birçok konuda konuşan Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

TRABZONSPOR'A TRANSFER SÜRECİ

"Trabzonspor'dan teklif aldığımda takımın güçlü-güçsüz yanlarını analiz ettik. Trabzonspor'a dördüncü görüşmenin ardından transferim gerçekleşti. Birçok yerden teklif yaptı. Bodrum'da suyun kenarındaydım, teklif oradan beni aldı. Trabzonspor'un her zaman bir ağırlığı vardır, tablo ne olursa olsun. Bir analiz çalışması yaptık. Özellikle Ertuğrul Doğan'a teşekkür ederim. Trabzonluluğunu, samimiyetini ve neler yapabileceğini ve benim arkamda durarak bana bu kapıyı açtı. Trabzonspor'a gidince, bizim önceliğimiz oyunu alıp sonra sonucu almamız gerekiyordu. Öncelikle takım savunmasını onarıp devam ettik. Oyuncular buna cevap verdi. Bunlara yoğun bir şekilde çalıştık."

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DÖRT SENELİK SÜREÇ...

"Dört senelik yönetimin, bir başkanın süreci var. Ünal Karaman'a ve Hüseyin Çimşir'e teşekkür etmek istiyorum, onların da katkıları var. Meslektaşlarımdır, Ünal hoca şampiyonluk sonrası beni aradı. Sezona başlarken, takımların transferleri, kamp yerleri belli değildi. Biz geçen sene yarışırken bunların planlamasını yaptık. Ben kampa yüzde 85 transferler tamamlanmış şekilde girdim."

"ŞAMPİYONLUĞU O MAÇTA HİSSETTİM"

"Roma maçları bizim için test maçlarıydı. O maçlar lige öz güven olarak iyi girmemizi sağladı. Oyunda salladık ama 3 maçta 9 puan aldık, böyle girdik milli takım arasına. Sonra Galatasaray maçında 2-0 geriye düştük, ardından galibiyeti kaçırdık. Fenerbahçe maçında lider olduk, 38. haftaya kadar liderliği bırakmadık. Ve açık ara puan farkıyla liderliği koruduk. Galatasaray deplasmanında Visca'nın attığı golle şampiyonluk hikayesi başladı. Kendi içimde şampiyonluğu hissettim. Ocak ayında şampiyon ilan edildik. Mart ayında neden olamıyoruz dedik. Zihinsel dalgalanmalara neden oldu bunlar. Nisan ayında şampiyon olduk. Ben 3 sağ bek, 8 sol bek değiştirdim."

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"HİÇBİR HOCA TEK BAŞINA ŞAMPİYON YAPAMAZ"

"Taraftar, takımı sahiplenmiş. Takım için çocuğu gibi konuşuyor. Samimiyetleri, duygularını yaşamaları, şampiyonluk kutlamaları... Acayip duygusal anlardı. Kasımpaşa'yı 1-0 yendik, taraftar bana '1-0 kazanılır mı?' diyor, Alanya maçının ilk yarısı 4-0 bitmiş, ikinci yarıdan sıkılmış. Kayseri maçında 2-0'dan 3-2'ye geri döndük. İki kişi hastaneye kaldırıldı, 'İyi maç oldu diyor'. Hiçbir teknik direktör, tek başına takımı şampiyon yapamaz. Bunda yönetimin, ekibimin, çalışan herkese bu anlamda teşekkür ederim. Bu işin ana figürü sahadaki oyuncu. Bir çalışıyorsun, iki iletişim var. Ben şuna inanıyorum, bu işin temelinde iyi organizasyon, iyi oyuncu var. Ama iletişimi bunun içine koymazsan bunun içinden çıkamazsın. Biz oyuncularla samimi bir şekilde, çok açık, gri olmadan paylaştık. Kulüp de bütün vecibelerini yerine getirdi."

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EDİN VİSCA'NIN KEŞFEDİLMESİ

Abdullah Avcı: "Rapor geldi. Bosna A2 Takımı'nda bir kenar oyuncusu var çok yetenekli. Hazırlık maçında tesadüfen, 'Sana söylediğimiz oyuncu bu.' dediler. 4-4 bitti, rakibin 4 golünde de Edin Visca var. Hemen karar verdim. Cüzi bir miktara aldık."

"UĞURCAN ÇAKIR GİDECEK Mİ?"

"Kaptana, Yusuf Yazıcı'dan daha fazla bonservis kazandırması yakışır."

"DJANİNY GİTMEK İSTEDİ"

"Geçen senenin başında gitmek istedi. 'Senin yeteneklerin en az Adebayor kadar ama o İngiltere'yi, mücadeleyi tercih etmiş; sen Arabistan'ı, Meksika'yı tercih etmişsin. Fazlan var, sen de Premier Lig'de olabilirsin.' dedim. Özel bir oyuncu."

"MAREK HAMSİK BÜYÜK PROFESYONEL"

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"Odamda boş bir çerçeve vardı. 'Gel bu çerçeveyi beraber dolduralım.' dedim. Oyunculuğunu konuşmayacağım ama böyle bir profesyonellik... Berat'a dedim, 'Paçasından tutarım, her şeyine bakarım ne yapıyor?' diye. Genç oyuncularla da oynuyor."