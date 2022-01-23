Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri! "Çok büyük bir adım attık"

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'a karşı aldıkları galibiyetin ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Avcı'nın yaptığı açıklamalar şöyle;

"Oyunun tabii ki çok dinamikleri var. Avrupa Ligi'ni lider bitirmiş, genç, yüksek şiddette koşu ve baskı yapabilen bir takım. Baskıyla başlayacaklarını biliyorduk. Pasla çıkıyorlar. Yeni hocayla birlikte bunu yapmaya başladılar. Biz bu baskıyı kıramadığımız anlar oldu. Topa daha çok sahip olabilirdik. Olunca kaleye gittik. Olamayınca yüksek şiddette koşu yapan takıma karşı belki çok pozisyon vermedik ama her seferinde bizi rahatsız etti. 8+3'ün olması; bu bizi 2 gündür yoruyor. Matematik gibi hareket ediyoruz. Devre arasında Ahmetcan ve Siopis hamleleri yaptık. Ahmetcan, 2003'lü ve altyapıdan. Siopis oynayan oyuncumuz. Pozisyonları deneyen, oynayan bir takım kimliğine büründük. Baka'yla geri döndük. İki penaltı kaçıran bir oyuncuya tüm takım, personel sahip çıktı. O sorumluluğu aldı. Edin iyi oyuncu. Rakibin oyun kurmasına karşı baskı yaptık. Edin'in golüyle kazandık."

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"TÜM İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI KAZANDIK"

"15 aydır Trabzonspor teknik direktörüyüm. İstanbul'da 1 kez berabere kaldık. Tüm İstanbul takımlarına karşı İstanbul'da kazandık. Şampiyon olmadık. Henüz bir şey kazanmadık. Mutlu sona ulaşabilecek, çok büyük bir adım attık bugün içeride. Zafere giden yol gül bahçesi değil, dikenler var. 2 beraberlik arkasından bu galibiyet, İstanbul'da Galatasaray'a karşı değerli oldu."

"TRABZONSPOR REKOR KIRIYOR"

"Aradan sonra dinleneceğiz. 1 haftada 3 maç oynadık. Sakatlar, değerli oyuncular var. Organizasyon bizi ayakta tutuyor. Kaliteli oyuncularımız var. Marek'i kullanamadık bugün, özel ve büyük oyuncu. Büyük bir adım attık mutlu sona doğru. Taraftarımızdan şunu rica ediyorum. Trabzon duygularını yoğun yaşıyor. Ben de böyleyim. Trabzonspor çok önemli işler yapıyor. Dışarıda saygıyı görüyor. Puan olarak rekorlar kırıyor. İstatistik olarak rekorlar kırıyor Trabzonspor."

"TARAFTARIN NASIL MUTLU OLDUĞUNU BİLİYORUM"

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"Aradan sonra 2 tane içeride maçımız var. Trabzonspor'un her oyuncusuna, her dakikada desteği rica ediyorum. Baskının olduğu yerde oyuncu gelişmez. İçeride tüm tribünler dolu. Savunmayı da hücumu da birlikte yapmalıyız. Çıktığımız yolu kısaltmada onların desteğine ihtiyacımız var. Trabzonsporluların şu an nasıl mutlu olduğunu, eğlendiğini biliyorum."

"YERLİ STOPER BAKIYORUZ"

"Biz günün içinde çalışırken, bu seneyle ilgili çalışırken gelecek sezonu da çalışıyoruz. Yabancı kontenjanımız dolu. Yabancı transfer yapamıyoruz. Yerli stoper arayışımız var. Ertuğrul Bey ile çalışıyoruz. Yerli, genç oyunculara da yatırım yapıyoruz. 1 stoper ihtiyacımız var. Fırsat çıkarsa değerlendirmek istiyoruz. Ahmetcan, 2003'lü ve hamle oyuncusu olarak girip cevap verdi. Belki Avrupa'ya yollayacağımız oyunculardan bir tanesi."