Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe yorumu! 'Maçın hakkı beraberlikti'

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

Teknik kapasitesi, yetenekli oyuncu grubuna karşı oynadık. Her an problem çözebilen, bireysel performansa sahip bir takım. 20-25 dakika oyuna giremedik. Baskıyı kıracak oyuncuları vardı

SİSTEMDE DEĞİŞİKLİK YAPTIK

25'ten sonra dengeyi bulduk. Oyun aslında doğru gidiyordu. 1-2 tane vurdukları şutlar, Uğurcan'ın kurtardıkları vardı. Basit bir top kaybı. Teknik kapasitesi yüksek oyuncular bunları cezalandırabiliyorlar. Sonra sistemde değişiklik yaptık. Çevirebilirdik.

RAKİP BİZDEN İYİYDİ

Rakibi tebrik ediyoruz. Oyun içinde daha dengeli olmamız gerekirdi. Biz soluk soluğa devam ediyoruz. Kazanmaya gelecek maç tekrar başlamak istiyoruz. Rakip bizden 1 tık daha iyiydi ama oyunun hakkı beraberlikti

ORADAN VERİLEN BİR PENALTI VAR

İlk maç Fenerbahçe - Rizespor maçı. Orada verilen bir penaltı var. Bugünkü pozisyonun teknik açılımını merak ediyorum. Bir o penaltıya baksınlar, bir de verilmeyene baksınlar. Ceza sahası dışında bunlar cezalandırılıyor.