Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür 3 ay yok!

Trabzonspor'un 3-1 kazandığı Konya maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Ömer Ali Şahiner’in darbesi sonrasında sakatlanan Ömür’ün sağ ayak bileğinde kırık bulunuyor. 21 yaşındaki futbolcunun İstanbul’a gittiği ve geniş kapsamlı kontrollerinin yapılacağı belirtilirken, ardından ameliyatına yönelik karar verileceği açıklandı. A Milli Takım ile kendisinin doktoru olan Ufuk Şentürk, TRT Spor’a yaptığı açıklamada, “Kırık, kalıcı bir hasar bırakmayacak. Oyuncumuzun futbol hayatı etkilenmeyecek” şeklinde konuştu.

İKİNCİ BÜYÜK SAKATLIĞI

Abdülkadir, kısa sürede ikinci kez büyük sakatlık geçirdi. 29 Ağustos 2020’deki Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta sakatlanan Abdülkadir Ömür, menisküsündeki yırtık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Bordo mavilier futbolcu, 29 Şubat 2020’deki Rize karşılaşmasıyla sahalara dönmüştü.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...