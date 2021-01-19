Trabzonspor’dan Papu Gomez'e 2.5 yıllık sözleşme

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Trabzonspor'dan müthiş bir hamle geldi. Bordo-Mavililer, Atalanta'dan ayrılacağını açıklayan Papu Gomez'e resmi teklif yaptı. Yönetimin 32 yaşındaki Arjantinli yıldıza 2.5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirlendi.

Trabzonspor, Atalanta'ya ise 4 taksitte ödenmek koşuluyla 3 milyon Euro önerdi. Ayrıca bonus maddeleri de teklif edildi. Şimdi gözler Gomez ve Atalanta'nın vereceği yanıta çevrildi. (Takvim)

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