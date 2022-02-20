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Trabzonspor'da 9 isim deplasmana götürülmedi! Alanyaspor'un iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Süper Lig
Trabzonsporda 9 isim deplasmana götürülmedi Alanyasporun iddaa oranı...

11 puan farkla lider durumda olan Trabzonspor, Farioli sonrası yenilgi yüzü görmeyen Alanyaspor'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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ALANYASPOR

Francesco Farioli'yi takımın başına getirdikten sonra çıkışa geçen Alanyaspor, İtalyan teknik adamla çıktığı 6 maçta hiç yenilmedi ve 12 puan toplamayı başardı.

Kasımpaşa maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Efecan Karaca ve Emre Akbaba iyileşti, büyük ihtimalle ilk 11'deki yerlerini alacaklar. Sezon başından bu yana 10 gol katkısı (6 gol - 4 asist) aldıkları Davidson, Çin ekibi WH Three Towns'a transfer oldu.

As sağ bek Juanfran'ın Galatasaray maçından kalma cezası sona erdi. Farioli geçen hafta Kayra Erciyas'la maça başlamış, 1-0 önde olduğu ilk yarıdan sonra ikinci yarıya 3 değişikle girmişti.

Orta alanda Joao Novais ve Efkan Bekiroğlu'nun yerleri garanti; hücum merkezinde Famara Diedhiou ya da Wilson Eduardo göreceğiz.

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Wilson başlarsa sol kanatta Oğuz Aydın olur, Diedhiou başlarsa sol kanatta Wilson olur...

TRABZONSPOR

En yakın rakibi Konyaspor'un 11 puan önünde lider durumda bulunan Trabzonspor, Alanya deplasmanına 9 eksikle geldi.

Sakatlıkları bulunan İsmail Köybaşı, Anders Trondsen ve Marek Hamsik ile koronavirüs karantinasındaki Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil'in yanında; yeni transferlerden Kerem Şen, Enis Destan, Emrehan Gedikli ve Batuhan Kör maç kadrosunda yer almadı.

TD Abdullah Avcı'nın orta üçlüyü "Siopis, Dorukhan & Bakasetas" şeklinde oluşturması bekleniyor.

Sol bekte Tymoteusz Puchacz olacak, sol stoperde 2003'lü Ahmetcan Kaplan'ı izleyeceğiz.

Hücumun bir kanadında Edin Vişça olacak, diğerinde ise Anthony Nwakaeme. Merkezde Andreas Cornelius forma giyecek.

Trabzonsporda 9 isim deplasmana götürülmedi Alanyasporun iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Alanyaspor'un iç sahada oynadığı son 5 lig maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Trabzonspor'un ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

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Alanyaspor ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "KG VAR" tercihine 1,55 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,64'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,69 iken Misli.com'da 1,78!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Spor Toto Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%25'lik kesim bordo-mavili ekipten zorlu Alanya deplasmanında 3 puan bekliyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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Herkes Misli.com'da, sen neredesin? Hemen üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Trabzonsporda 9 isim deplasmana götürülmedi Alanyasporun iddaa oranı...

Brezilyalı stoper Vitor Hugo, Trabzonspor'a transfer olma hikayesini anlattı! İzleyelim...

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