Trabzonspor'a yeni sponsor

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile Mekap Deri ve Ayakkabı San. Tic. A.Ş. arasında, 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam ve sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Mekap Deri, Şirketimize, reklam ve sponsorluk bedeli olarak toplam 1.900.000.-TL+KDV ödeyecektir."

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