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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.04.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'a yeni sponsor

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Trabzonspor'a yeni sponsor

Trabzonspor, Mekap Deri ve Ayakkabı ile 2021-22 sezonu sonuna kadar reklam ve sponsorluk anlaşması imzaladı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile Mekap Deri ve Ayakkabı San. Tic. A.Ş. arasında, 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam ve sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Mekap Deri, Şirketimize, reklam ve sponsorluk bedeli olarak toplam 1.900.000.-TL+KDV ödeyecektir."

Trabzonspora yeni sponsor

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