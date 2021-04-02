Trabzonspor'a yeni sponsor
Trabzonspor, Mekap Deri ve Ayakkabı ile 2021-22 sezonu sonuna kadar reklam ve sponsorluk anlaşması imzaladı.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz ile Mekap Deri ve Ayakkabı San. Tic. A.Ş. arasında, 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam ve sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Mekap Deri, Şirketimize, reklam ve sponsorluk bedeli olarak toplam 1.900.000.-TL+KDV ödeyecektir."
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