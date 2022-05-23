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Trabzonspor'a şampiyonluğu getiren nokta transfer: Cornelius

#Trabzonspor#Cornelius#Süper Lig
Trabzonspora şampiyonluğu getiren nokta transfer: Cornelius

Sezon başında 5 milyon 120 bin Euro’ya Parma’dan alınan Cornelius attığı ve attırdığı gollerle kendisine ödenen parayı çoktan çıkardı. Skor üretimindeki başarısının yanı sıra istikrarıyla da dikkat çeken Danimarkalı futbolcu, Süper Lig’deki 38 maçın 37’sinde forma giydi.

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Bir santrfordan ne beklersiniz? Hızlı ve güçlü olmasını, sırtı dönük oynamayı bilmesini ve tabii ki gol vuruşlarının mükemmel olmasını beklersiniz.

Süper Lig’deki santrforları tek tek incelediğimizde Andreas Cornelius hiçbirinde ‘en iyi’ olmayabilir, ama ‘bütün bunların hepsini birden iyi seviyede’ yapabilen tek forvet olduğu tartışılmaz gerçek. Buradan yola çıkarak Trabzonsporlu futbolcu için ‘Süper Lig’in en komple santrforu' demek pekala mümkün.

TRABZON'UN EN GOLCÜSÜ

Cornelius'un bordo mavili formayla ortaya koyduğu istatistikler de bu tespitimizi fazlasıyla doğruluyor.

Süper Lig’de 15 gol atarak takımın en golcü ismi olan Danimarkalı, 5 de asist yaparak toplam 20 gole katkıda bulundu. Şimdi gelelim Cornelius’u Türkiye’nin en faydalı santrforu yapan istatistiğe... 29 yaşındaki futbolcunun ligde attığı 15 golün 11’i ve 5 asistin 3’ü Trabzonspor’a direkt olarak tam 18 puan kazandırdı. Cornelius’un göz kamaştırıcı istatistikleri bunlarla da bitmiyor... Ligde 38 maçın 37’sinde oynayan Danimarkalı, sadece 1 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

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Trabzonspora şampiyonluğu getiren nokta transfer: Cornelius

ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARAN YILDIZLAR

69 golle Süper Lig’in en çok gol atan 2. takımı olan Trabzonspor’da, 15 gol, 5 asist üreten Adreas Cornelius’un yanı sıra Anthony Nwakaeme (13 gol, 10 asist), Djaniny (10 gol, 3 asist), Anastasios Bakasetas (8 gol, 4 asist), Abdülkadir (7 gol, 4 asist) ve Edin Visca (6 gol, 5 asist) takımda skora en çok katkı yapan oyuncular oldular.

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