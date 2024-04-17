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Trabzonspor'a Onuachu müjdesi! Geri dönüyor

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Onuachu#Süper Lig
Trabzonspora Onuachu müjdesi Geri dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 12:52

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, 50 günlük aranın ardından yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. Takımla çalışmalara başlayan oyuncunun, Kayserispor maçında sahada olması bekleniyor

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile oynanan maçta sol kolunda kırık tespit edilen Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, tedavisinin ardından yeniden sahalara dönüyor. Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren 29 yaşındaki forvetin, 50 günlük aranın ardından Kayserispor ile oynanacak olan maçta forma giymesi bekleniyor.

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Sakatlığının ardından 5 maç kaçırdı

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 17 maçta 9 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koyan Onuachu, yaşadığı sakatlığın ardından Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor ve Sivasspor ile oynanan lig maçlarında forma giyemedi. Abdullah Avcı'nın sakatlığını atlatan başarılı futbolcuya, Kayserispor maçında görev vermesi bekleniyor.

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#Trabzonspor#Onuachu#Süper Lig

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