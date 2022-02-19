Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten kötü haber! Aytemiz Alanyaspor maçında...

Haberin Devamı

Trabzonspor, Marek Hamsik'in artan ağrıları nedeniyle ülkesi Slovakya'ya gittiğini ve Aytemiz Alanyaspor maçında oynamayacağını açıkladı.

Trabzonspor'un açıklaması şöyle;

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 25. haftasında oynadığımız İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından ağrıları artan ve tedavisi halen sürmekte olan oyuncumuz Marek Hamsik, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yer almayacaktır.

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın izniyle ülkesi Slovakya’ya giden futbolcumuz, Pazartesi günü Trabzon’a dönecek ve tedavisine burada devam edilecektir.