Trabzonspor’a Hırvat futbolcu Mislav Orsic’ten iyi haber

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Slovenya kampında antermanda sakatlanan ve sezonu kapatacağı söylenen Mislav Orsic’in, beklenenden çok önce sahalara dönme ve ikinci yarıya yetişme ihtimali belirdi. Hırvat futbolcu 1 hafta kadar önce kampta Hakan Yeşil ile girdiği bir ikili mücadeleden sonra sağ dizinden sakatlanmıştı. Ön çapraz bağlarında yırtılma olan bordo mavili oyuncu Hırvatistan’da başarı bir operasyon geçirirken tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştı. Orsic için yapılan ilk değerlendirme, sağ ön çapraz bağlarındaki yırtık nedeniyle sezonu kapatacağı şeklindeydi. Ancak ameliyatı çok iyi geçen 30 yaşındaki oyuncunun tedavi süresinin tahmin edilenden daha kısa sürebileceği öğrenildi.

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BORDO MAViLiLER UMUTLANDI

Doktorlar, Orsic’in tedavi bölümünde de benzer iyileşme sağlanırsa dönüşünün 6 aya düşebileceğini ilettiler. Böylece “Sezonu kapattı” denilen tecrübeli futbolcu, Ocak ayında sahalara dönüş için hazırlıklarına başlayabilecek. Mislav Orsic’in ligin ikinci yarısına yetişme ihtimali teknik direktör Bjelica ve bordo-mavili camiayı umutlandırdı.

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PJACA GÜNDEME ALINDI

Öte yandan Trabzonspor, Orsic’in oynayamacağı dönem için yerine bir oyuncu arıyor. Karadeniz ekibinin Juventuslu Marko Pjaca için zemin yokladığı öğrenildi. Pjaca’nın bonservisi Juve’de olsa da son yıllarda başka takımlara kiralandığı ve İtalyan kulübünün kontratının son senesindeki 28 yaşındaki oyuncuyu satmayı planladığı ifade edildi.