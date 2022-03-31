Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Trabzonspor'a Hamsik müjdesi! Beşiktaş maçında...

#Trabzonspor#Marek Hamsik#Süper Lig
Trabzonspora Hamsik müjdesi Beşiktaş maçında...

Spor Toto Süper Lig’in lideri Trabzonspor, 31’inci haftada oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. 2 ayı aşkın süredir sakatlık problemi yaşayan yıldız oyuncu Marek Hamsik de katıldığı antrenmanda temposunu arttırdı.

Haberin Devamı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde hazırlıklarını sürdüren bordo mavili oyuncular, dinamik ısınma ve pas çalışmasının ardından 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Antrenmanda tedavi sürecindeki Marek Hamsik de yer aldı. 

2 ayı aşkın süredir sakatlık problemi yaşayan Slovak yıldız, Beşiktaş karşılaşmasında kadroda olmaya hazırlanıyor.

Milli arada Trabzon’dan hiç ayrılmayıp, aralıksız çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcu, antrenman temposunu da artırdı. Hamsik’in pazar günü kadroda olma ihtimali yüksek olduğu belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Marek Hamsik#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Ukraynadaki savaşın gizli kahramanları... Putini kendi silahı ile vuruyorlar

Ukrayna'daki savaşın gizli kahramanları... Putin'i kendi silahı ile vuruyorlar!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Ukraynadaki savaşın gizli kahramanları... Putini kendi silahı ile vuruyorlar

Ukrayna'daki savaşın gizli kahramanları... Putin'i kendi silahı ile vuruyorlar!

#Ukrayna