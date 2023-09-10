Trabzonspor'a dev golcü! Attığı her üç şuttan biri gol oldu

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Alexander Sörloth’tan bu yana forvet hattında istediği istikrarı tutturamayan ve zaman zaman gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor aradığı ismi İngiltere’de buldu. Bordo mavili ekip geçen sezon Premier Lig’de Southampton forması giyen Nijeryalı forvet Paul Onuachu ve kulübü ile her konuda anlaştı.

Tam 2.01 metre boyuyla tam bir ‘kule’ olan 29 yaşındaki Onuachu, Karadeniz ekibinin gol yollarındaki en büyük gücü olacak.

RAKİP SAVUNMAYI YAKLAŞTIRMIYOR

Onuachu 2.01 metrelik boyu ve 93 kiloluk ağırlığıyla rakip savunma oyuncularının adeta korkulu rüyası durumunda...

Çok güçlü, ikili mücadelelerde yıkılması neredeyse imkansız, topu aldığında uzun kollarıyla savunmacısını bloke edip takım arkadaşlarına pas verebiliyor. Hava toplarında - tahmin edileceği üzere- çok etkili.

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Ayrıca çevre görüşü, oyunu okuması çok iyi, bu sayede çok sayıda asiste de imza attı. Nijeryalının bitiriciliği de etkileyici.

EN BÜYÜK ZAAFI ÇABUK YORULMASI

29 yaşındaki forvet yüzde 54 kaleyi tutturma oranına sahip. Onuachu çok şut çeken bir isim değil, karşılaşma başına ortama 3 şutu var ancak maç başına gol bulma oranı 0.97...

Bu da demek oluyor ki attığı her 3 şuttan 1’i gol oluyor. En büyük zaafı yaklaşık 1 saat sonra yorulması. Nitekim Genk’te birçok maçta 90 dakikayı tamamlayamadı. Topu ayağında iyi tutamaması ve bazen ileride kalıp topu ayağına beklemesi diğer zaafları.

TRABZON'A GELDİ

Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu'yu taşıyan özel uçak saat 22.30'da Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken, bordo-mavili taraftarlar başarılı oyuncuyu coşkuyla karşıladı. Paul Onuachu, ailesiyle birlikte Trabzon'a gelirken, bordo-mavili forma ile taraftarların karşısına çıktı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nijeryalı golcü Paul Onuachu, geç saatte bu kadar insanı bir arada görmenin inanılmaz olduğunu belirterek, "Bu karşılamadan inanılmaz etkilendim. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Transferimde biraz stresli günler yaşadık ama sonuç olarak buradayım ve burada olmaktan çok mutluyum. Bu arma için savaşmak için buradayım. Şampiyonluk mücadelesi verebilmek için, hedeflere ulaşabilmek için buradayız. Goller atmak için elimden geleni yapacağım. Maç maç bakacağım bir hedef vermeyim şu an ama sizlerde göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

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