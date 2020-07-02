Trabzonspor'a 3 sakat oyuncudan iyi haber!

Ligde son 2 haftada 4 puan kaybederek liderlik koltuğunu kaptıran Trabzonspor’a sakat oyunculardan sevindirici haber geldi.

Galatasaray ile zorlu bir mücadeleye çıkacak olan bordo mavililerde Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, ve Abdulkadir Parmak takımla çalışmalara başlarken, bu oyuncuların İstanbul deplasmanında takımla birlikte olacağı belirtildi.

Abdülkadir ve Ekuban tedavilerinin ardından koşu yaparken Nwakaeme yan sahada fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Cezalı olan Majid Hosseini ve Joao Pereira ise bu hafta forma giyemeyecek. Öte yandan takım ise dünkü antrenmanda pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

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