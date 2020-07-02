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GeriFutbol Trabzonspor'a 3 sakat oyuncudan iyi haber!
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Haber Giriş: 02.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Trabzonspor'a 3 sakat oyuncudan iyi haber!

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Trabzonspor'a 3 sakat oyuncudan iyi haber!
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Karadeniz temsilcisinde Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak dün takımla çalışmalara başladı.

Ligde son 2 haftada 4 puan kaybederek liderlik koltuğunu kaptıran Trabzonspor’a sakat oyunculardan sevindirici haber geldi.

Galatasaray ile zorlu bir mücadeleye çıkacak olan bordo mavililerde Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, ve Abdulkadir Parmak takımla çalışmalara başlarken, bu oyuncuların İstanbul deplasmanında takımla birlikte olacağı belirtildi.

Abdülkadir ve Ekuban tedavilerinin ardından koşu yaparken Nwakaeme yan sahada fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Cezalı olan Majid Hosseini ve Joao Pereira ise bu hafta forma giyemeyecek. Öte yandan takım ise dünkü antrenmanda pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

 

Trabzonspora 3 sakat oyuncudan iyi haber

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