Trabzonspor yeni transfer Berat'ı evde bıraktı! Antalyaspor karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

ANTALYASPOR

- Antalyaspor kötü başladığı sezonda hem kupada çeyrek finali gördü hem de ligde son 3 maçtan 7 puan çıkartıp orta sıralara doğru yol aldı.

- Ersun Yanal yönetiminde işler iyi gidiyor ancak takımda birçok oyuncu sakat!

- Lukas Podolski, Ufuk Akyol, Drole, Ali Eren İyican, Bahadır Öztürk, Serdar Gürler ve Veysel Sarı diye uzayan bu liste, Yanal'ın canını elbette sıkıyordur.

- Yine de son haftalarda iyice parlayan Gökdeniz Bayrakdar'ın bir kanatta, Amilton'un diğer kanatta olduğu düzen meyvesini verdi diyebiliriz. Merkezde komuta Nuri Şahin'de, hücumda "9 numara" ise Adis Jahovic olacak.

TRABZONSPOR

- Abdullah Avcı sonrası lige ağırlığını koyan Trabzonspor sadece Galatasaray'a kaybetti. Son 5 maçta toplanan 12 puan 17 maç sonunda takımı 26 puana taşıdı.

- Sakatlığı geçen Vitor Hugo deplasman kafilesinde yer alırken, yeni transfer Berat Özdemir takımla yeteri kadar taktik antrenman yapmadığı için Trabzon'da bırakıldı.

- Avcı'nın sağ bekte Serkan Asan'la devam etmesi, hücumun en ilerisinde ise Djaniny tercihinden vazgeçmemesi bekleniyor. Hugo iyileşip kadroya girse de stoper tandemi "Edgar Ie & Hosseini" olacak.

- Djaniny'nin arkasında "Nwakaeme, Ekuban & Ömür" izleyeceğiz; orta alanda yük Parmak ve Baker'ın üzerinde...





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Antalyaspor'un bu sezon iç sahada oynadığı 9 lig maçının 7'si "3.5 ALT" bitti.

- Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı 8 lig maçının hiçbirinde devreye yenik girmedi! (2'si İY2 - 6'sı İYX)

- İki takım arasında oynanan son 10 lig maçında toplam 35 gol izledik. (8'i 2.5 ÜST)

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Trabzonspor, Hatay deplasmanında 1-0 kazanmıştı! Galibiyetin perde arkası...