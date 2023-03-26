Trabzonspor yeni başkanını seçiyor! Ertuğrul Doğan tek aday...

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Trabzonspor yeni başkanını seçiyor. Ahmet Ağaoğlu'nun istifasıyla başlayan olağanüstü genel kurul bugün Borod-mavili kulbüün 18. başkanının seçilmesiyle tamamlanacak.

Ertuğrul Doğan'ın tek aday olarak girdiği başkanlık seçimi için oy verme işlemi saat 10:00'da başladı ve 16:00'a kadar devam edecek.

Trabzonspor olağanüstü genel kurulunda 9 bin 278 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

ERTUĞRUL DOĞAN: ŞAMPİYONLUKTAN SONRAKJİ SÜRECİ DOĞRU YÖNETEMEDİK

Seçime tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı.

"Şampiyon Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Nisan 2018de göreve geldiğimizde, kulübümüzün durumu ortadaydı. Finansal manada bitik durumdaydık. Hem ekonomimizi iyileştirmek hem de takımımızı yarışın içerisinde tutmak kolay olmadı. Zor yollardan geçtik ancak camiamızın da sonsuz desteğiyle engelleri aşmayı bildik. Yaklaşık 5 yıllık süreçte birbirinden değerli 4 kupayı müzemize koyduk. Bu sezon eleştirilerinize hak veriyorum. Maalesef şampiyonluktan sonraki süreci doğru yönetmekte bazı temel eksikliklerimiz oldu.

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"5 YILLIK MAKRO PLANIMIZI HAZIRLADIK"

"Bugün, artık yeni bir sayfa açmanın, kulübümüzün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmenin ve tüm kulvarlarda yarışacak kadro oluşturmanın zamanı. Yarın, kısa, orta ve uzun vadedeki 5 yıllık makro planımızı hazırladık. Camiamıza detaylarını daha sonra açıklayacağız ancak özetlemek gerekirse yol haritamızın anahtar cümlesi, sürdürülebilir ekonomidir. Orta vadede sonuç alacağımıza inandığımız sürdürülebilir ekonominin karşılığı kulübümüze gelir sağlayacak yeni projeler, takım bütçesini düşürmek, üreterek yarışacağımız altyapı organizasyonumuzu daha da sağlamlaştırmak ve scouting olacaktır. Bu hamlelerimizin olgunlaşmasını beklerken elbette Trabzonsporumuz yarışmaya devam edecektir"

"YOL HİKAYEMİZE BAŞLIYORUZ"

"Ben ve hepsi birbirinden değerli yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte atacağımız her adımda şeffaflık sözü veriyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde bilin ki Trabzonsporumuz ayakları yere basan ve kimseye muhtaç olmayan bir yapıya kavuşacaktır. Başarılarla dolu olması umuduyla yol hikayemize başlıyoruz. Camiamızın da dün olduğu bugün de desteğini esirgemeyeceğine inanıyoruz. Kongreye tek liste girdik ama görüyorum ki buradan tek yürek çıkıyoruz.

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ERTUĞRUL DOĞAN'IN YÖNETİM LİSTESİ

Başkan: Ertuğrul Doğan.

Asıl Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı

Yedek Üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca ve Ali Beyazlı.