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Trabzonspor, transferi resmen açıkladı! Thomas Meunier imzayı attı...

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#TRANSFER#TRABZONSPOR#Thomas Meunier
Trabzonspor, transferi resmen açıkladı Thomas Meunier imzayı attı...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 14:18

Trendyol Süper Lig'de oldukça çalkantılı bir sezon geçiren ve son 5 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo - mavililer, Thomas Meunier'in transferini resmen duyurdu. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'de geride kalan 5 haftanın 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen bordo - mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuyla birlikte ilk transfer gerçekleşti.

Trabzonspor, Borussia Dortmund ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Thomas Meunier'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Bordo - mavililerden yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier’un kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Trabzonspor, transferi resmen açıkladı Thomas Meunier imzayı attı...

Öte yandan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildiride ise "Profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Bu sezon Dortmund formasıyla 9 maça çıkan sağ bek oyuncusu, 648 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist katkısı veremedi.

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#TRANSFER#TRABZONSPOR#Thomas Meunier

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