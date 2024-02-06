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Trabzonspor transferi bitirdi! Thomas Meunier imza için geliyor...

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#TRANSFER#TRABZONSPOR#Thomas Meunier
Trabzonspor transferi bitirdi Thomas Meunier imza için geliyor...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 12:55

Trendyol Süper Lig'de 37 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son 5 maçta kazanamayan ve 4 müsabakayı yenilgiyle tamamlayan bordo - mavililerde transfer için harekete geçilmişti. Çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Yönetimi, Borussia Dortmund forması giyen Thomas Meunier'nin transferinde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta sadece 1 puan alabilen ve çalkantılı bir sezon geçiren Trabzonspor'da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden bordo - mavililerde bir transfer resmen açıklanmak üzere...

HER KONUDA ANLAŞMAYA VARILDI

Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmelerine başladığı Thomas Meunier ile her konuda anlaşmaya vardı.

Trabzonspor transferi bitirdi Thomas Meunier imza için geliyor...

32 yaşındaki futbolcunun oyuncunun kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Öte yandan Belçikalı futbolcu, Borussia Dortmund ile olan sözleşmesini feshetti ve kulüpten ayrıldı. Trabzonspor, Meunier için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

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Trabzonspor transferi bitirdi Thomas Meunier imza için geliyor...

Trabzonspor'un oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalamasının beklendiği kaydedildi.

Bu sezon Dortmund formasıyla 9 maça çıkan sağ bek oyuncusu, 648 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist katkısı veremedi.

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#TRANSFER#TRABZONSPOR#Thomas Meunier

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