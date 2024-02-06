Trabzonspor transferi bitirdi! Thomas Meunier imza için geliyor...

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Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta sadece 1 puan alabilen ve çalkantılı bir sezon geçiren Trabzonspor'da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden bordo - mavililerde bir transfer resmen açıklanmak üzere...

HER KONUDA ANLAŞMAYA VARILDI

Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmelerine başladığı Thomas Meunier ile her konuda anlaşmaya vardı.

32 yaşındaki futbolcunun oyuncunun kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Öte yandan Belçikalı futbolcu, Borussia Dortmund ile olan sözleşmesini feshetti ve kulüpten ayrıldı. Trabzonspor, Meunier için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

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Trabzonspor'un oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalamasının beklendiği kaydedildi.

Bu sezon Dortmund formasıyla 9 maça çıkan sağ bek oyuncusu, 648 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist katkısı veremedi.