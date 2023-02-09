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Trabzonspor, tesislerini depremzedelere açıyor

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#Trabzonspor#Deprem#Kadir Özcan
Trabzonspor, tesislerini depremzedelere açıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 07:00

Trabzonspor, 30 erkek ve 10 kız çocuğunu tesislerinde misafir edecek.

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Trabzonspor, kulübe ait tesisleri depremzede çocukları misafir etmek için hazırladıklarını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Özkan Sümer Futbol Akademisi’nde 8-17 yaş aralığında 30 erkek, Kadir Özcan Tesisleri’nde ise 10 kız çocuğumuzu konuk edeceğiz” bilgisi verildi. Antalyaspor Kulübü de, Atilla Vehbi Konuk ve Hasan Subaşı Tesisleri ile Corendon Park Antalya Stadı ve Antalya Spor Salonu’nun depremzedeler için hazır tutulacağını açıkladı.

Ortak paylaşım yaptılar

Fenerbahçeli Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Galatasaraylı Berkan Kutlu ve Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, depremzedelere yardım yapılabilecek SMS ve banka hesap numaralarının yer aldığı bir görseli paylaştı.

Basketbolcular da seferber

Basketbol Federasyonu, depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Sinan Erdem Spor Salonu’nda toplanan malzemeler deprem bölgesine gönderiliyor

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Larkin bağış yapacak

Anadolu Efesli Shane Larkin, ismini taşıyan vakfa yapılacak tüm bağışların depremlerde zarar görenler için kullanılacağını bildirdi.

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#Trabzonspor#Deprem#Kadir Özcan

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