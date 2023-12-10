Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı: Zamana değil sabra ihtiyacımız var

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Abdullah Avcı'nın maç sonu görüşleri şu şekilde:

Maçtan önce konuştuk. Rakip değişik formasyonda oynuyordu biz hepsine hazırlanmıştık. Rakip bize nasıl baskı yapacak, biz bunlardan nasıl çıkacağız... Bunların hepsine çalıştık. Bugün topa daha fazla sahip olacaktık ve bunun için Mendy'i stoperde kullandık. Bunun da karşılığını aldık. Yüzde 60 topla oynayıp bu kadar pozisyona girmek kolay değildi. Oyuncularım plana çok sadık kaldı. Visca'nın asistleri gol olsa 6-7 asist yapabilirdi.

İyi, güçlü ve büyük bir aileyiz. Bunu devamlı, istikrarlı bir hale getirmek için çalışacağız. Organizasyona sadık kaldıkları için oyuncularımı tebrik ederim.

"ZAMANA DEĞİL SABRA İHTİYACIMIZ VAR"

Trabzonspor'un her zaman hedefleri vardır. Oyun olarak da skor olarak da harikaydı. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Onun için biz kenetlendiğimiz sürece Trabzonspor her zaman bu ligin en iyi takımıdır. Bu maç trafiğine alışmak zorundayız. Bilimi, teknolojiyi, beslenmeyi iyi kullanan bir kulübüz. Kazanma alışkanlığımızı en iyi şekilde yakalamalıyız. Bu şehrin ne istediğini ben çok iyi bilen biriyim. Ona tekrar dönüş yapmak istiyorum. Zamana değil sabra ihtiyacımız var.