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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah AvcÄ±: UmarÄ±m oyunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alÄ±rÄ±z

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#AvcÄ±#Hamsik
Trabzonspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Abdullah AvcÄ±: UmarÄ±m oyunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alÄ±rÄ±z
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 21:01

Trabzonspor Teknik DirektÃ¶r Abdullah AvcÄ±, "YarÄ±n umarÄ±m en iyi ÅŸekilde oyunun baÅŸÄ±ndan sonuna kadar doÄŸru oynayarak oyunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alÄ±rÄ±z dedi. Â Â

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UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3â€™Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nda Trabzonspor, yarÄ±n deplasmanda Monacoâ€™nun konuÄŸu olacak. Trabzonspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Abdullah AvcÄ± ve Marek Hamsik, karÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesi maÃ§Ä±n oynanacaÄŸÄ± II. Louis Stadyumunda basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Avrupa Liginin en deneyimli takÄ±mlarÄ±n biriyle karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Abdullah AvcÄ±, "Monaco, Fransa tarihinin en Ã¶nemli kulÃ¼plerinden birisi. Ligde farklÄ±, Avrupa Ligiâ€™nde farklÄ± formasyonlar deniyorlar. Her iki formasyonda da hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k" diye konuÅŸtu.

"GEÃ‡Ä°Åž DÃ–NEMÄ° YAÅžIYORUZ"

YarÄ±n oynanacak maÃ§ta sonucu performansÄ±n belirleyeceÄŸini sÃ¶yleyen AvcÄ±, "TecrÃ¼be mi performans mÄ± derseniz, bunu yarÄ±n oyundaki performans belirler. UluslararasÄ± maÃ§larÄ± oynamÄ±ÅŸ oyuncunun sayÄ±sÄ±nÄ±n fazla olmasÄ± avantaj gibi dursa da biz bir geÃ§iÅŸ dÃ¶nemi yaÅŸÄ±yoruz, deneyimli oyuncularÄ±mÄ±z var. BugÃ¼n Ã¶zellikle Fransada Monacoda yaÅŸ ortalamasÄ± genÃ§ ama ÅŸu an itibariyle FransanÄ±n en deÄŸerli takÄ±mlarÄ±ndan bir tanesi. Bence iyi bir mÃ¼sabaka olacak Marekin dediÄŸi gibi. Her iki takÄ±m da kazanmak isteyecek, oyun iÃ§indeki detaylar bunu belirleyecek. 1 hafta sonra rÃ¶vanÅŸÄ±nÄ± oynayacaÄŸÄ±z. YarÄ±n umarÄ±m buradan en iyi ÅŸekilde oyunun baÅŸÄ±ndan sonuna kadar doÄŸru oynayarak oyunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alÄ±rÄ±z" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Â 

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"KAZANMAK Ä°Ã‡Ä°N NE GEREKÄ°YORSA ONU OYNAYACAÄžIZ"

MaÃ§taki Ã¶nceliÄŸi sorusunu yanÄ±tlayan AvcÄ±, "Bir felsefemiz var ama kazanmak iÃ§in oyun organizasyonlarÄ± olarak ne gerekiyorsa onu oynayacaÄŸÄ±z. Ã–nceliÄŸimiz oyunu doÄŸru oynamak, sahada organizasyonlarÄ±mÄ±zÄ±n ve planlarÄ±mÄ±zÄ±n doÄŸru ÅŸekilde iÅŸlemesidir. Bunun iÃ§inde doÄŸru sonuÃ§ alÄ±yorsak 1 hafta sonraya avantajlÄ± gidilecek" ifadelerini kullandÄ±.

"HAMSÄ°K, DÃœNYA FUTBOLU Ä°Ã‡Ä°N Ã–ZEL BÄ°R OYUNCU"

AvcÄ±, takÄ±mÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Marek Hamsiki sahada daha Ã§ok gÃ¶rmeyi istediÄŸini sÃ¶yleyerek, "Biz onu her zaman sahanÄ±n iÃ§inde saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¶rmek istiyoruz. Ã–zel oyuncular her zaman olmuyor. O da hem dÃ¼nya futbolu hem bizim iÃ§in Ã¶zel bir oyuncu. UmarÄ±m sakatlanmadan hep sahada olur. Sahada kalabildiÄŸi kadar kalsÄ±n" dedi.

HAMSÄ°K: BU TÃœR MAÃ‡LARI SEVEN BÄ°R OYUNCUYUM

Monaco Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Philippe Clementin kendisine yÃ¶nelik Ã¶vgÃ¼lerine teÅŸekkÃ¼r eden Slovak oyuncu Marek Hamsik, "35 yaÅŸÄ±ndayÄ±m ve daha Ã¶nce Napoli formasÄ±yla Avrupada birÃ§ok Ã¶nemli maÃ§ta yer alma fÄ±rsatÄ± buldum. Bu tÃ¼r maÃ§larÄ± seven bir oyuncuyum. Tabi ki kolay olmayacak ama ben kendi fiziksel durumum aÃ§Ä±sÄ±ndan kendimi atlattÄ±m. TakÄ±mla beraber olmaktan mutluyum ve yarÄ±n Ã¶nemli bir maÃ§a Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

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#Trabzonspor#AvcÄ±#Hamsik

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