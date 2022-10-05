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Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, hastaneye kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Ali Sürmen#Divan Kurulu
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 20:57

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, kalp rahatsızlığı geçirerek hastanede tedavi altına alındı.

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Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen’in geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü açıklandı.

Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, "Divan Başkanlık Kurulu Başkanımız Sayın Ali Sürmen, bugün öğle saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası Trabzon Ahi Evren Kalp ve Damar Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Sağlık durumu iyi olup müşahede altında tutulan Ali Sürmene geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 

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#Trabzonspor#Ali Sürmen#Divan Kurulu

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