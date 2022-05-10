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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Biz bu ülkenin şampiyon takımıyız

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Son Dakika
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Biz bu ülkenin şampiyon takımıyız

Trabzonspor , Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor'a elenirken bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig 'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupaya veda etti. Karadeniz ekibi Kayserispor'a 4-2 mağlup olarak turnuvanın son maçına çıktı.

'BU ÜLKENİN ŞAMPİYONUYUZ'

Maçta yaşanan olaylara da değinen tecrübeli teknik adam, "Kayserispor'u tebrik ediyorum ama biz bu ülkenin şampiyon takımıyız. Geçen hafta Hatay'a gittik, en azından bir saygı gördük. Bu ülkenin de takımıyız. Kontrol edilmiyor mu stadyuma girilirken bilmiyorum. jeton, pet şişe... Her şeyi yedik kafamıza. Ben bu ligin saygı bekleyen bir takımıyım. Kazananı tebrik ediyoruz ama öteki tarafı ayıralım. Hakikaten bugün çok üzüldüm. Futbolun gelişimi adına, futbol adına üzüldüm. Kayserispor'a finalde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AVCI: RAKİBİMİZİN BASKILI OYNAYACAĞINI BİLİYORDUK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise "Buraya gelirken rakibimizin arzulu, baskılı oyun oynayacağını biliyorduk. Bizim 1-0 gibi bir avantajımız vardı. O şekilde geldik ve oynadık. Maça penaltıyla attığımız golle başladık. Bundan sonraki süreçte özellikle topa sahip olurken yaptığımız kayıplarla Kayserispor'un iştahını artırdık. Ama ikinci yarının başında taktiksel bir değişiklik yaparak başladık. Oyuncumuza çarparak yediğimiz bir gol Kayserispor'un iştahı daha da artırmaya başladı. İkinci golü buldular. Ardından denge kurup doğru futbol oynamaya başladık. Maçın 80’inci dakikalarında da golü bulduk. Oyun tam biterken penaltı pozisyonu oldu. Sonrasında bizim gibi bir takımın oyunun o bölümünde o pozisyonu bulup bu şekilde gol yememesi gerekiyordu” şeklinde konuştu.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN SERT TEPKİ

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Karşılaşmadaki tribün olaylarına en sert tepki ise Uğurcan Çakır'dan geldi. Trabzonspor'un kaptanı "Çok ayıp, ellerine ne geçtiyse bize attılar. Bunlara bir de kardeş takım diyoruz. Taraftarımız bu yaşananları unutmasın." dedi.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Son Dakika

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