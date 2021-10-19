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Trabzonspor tarih yazmaya devam ediyor

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Trabzonspor tarih yazmaya devam ediyor

Lider Trabzon, tarihinin en uzun süreli maç kaybetmeme serisine ulaştı. Abdullah Avcı ile Trabzonspor 224 gündür kaybetmiyor. Avcı, ligde 41 maçlık periyotta 24 galibiyet, 14 beraberlik aldı.

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Süper Lig’in 9. haftasında dün konuk ettiği Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek liderliğe yükselen Trabzonspor, istikrarlı yürüyüşünü sürdürürken, bir yandan da kulüp tarihinde kendine ait rekorlarını da geliştiriyor.

İlk 9 haftalar itibariyle bordo mavililer, ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik ile 21 puan toplayarak ligin tek namağlup takımı oldu.

Abdullah Avcı ile yükselişe geçen Karadeniz ekibi, 224 gündür yenilmeyip, tarihinin en uzun kaybetmeme serisine de ulaştı. 

Süper Ligin 9. haftasını Trabzonspor lider kapattı

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Geçen sezon Trabzonspor’da göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 41 maçlık periyotta 24 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrılarak, başarılı bir grafik ortaya koydu.

Avcı, ligde Trabzon ile 2.3’lük puan ortalaması yakaladı. Karadeniz ekibi, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlikle 71 puan toplayarak dördüncü olmuştu.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

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