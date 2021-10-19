Trabzonspor tarih yazmaya devam ediyor

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Süper Lig’in 9. haftasında dün konuk ettiği Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek liderliğe yükselen Trabzonspor, istikrarlı yürüyüşünü sürdürürken, bir yandan da kulüp tarihinde kendine ait rekorlarını da geliştiriyor.

İlk 9 haftalar itibariyle bordo mavililer, ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik ile 21 puan toplayarak ligin tek namağlup takımı oldu.

Abdullah Avcı ile yükselişe geçen Karadeniz ekibi, 224 gündür yenilmeyip, tarihinin en uzun kaybetmeme serisine de ulaştı.

Geçen sezon Trabzonspor’da göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 41 maçlık periyotta 24 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrılarak, başarılı bir grafik ortaya koydu.

Avcı, ligde Trabzon ile 2.3’lük puan ortalaması yakaladı. Karadeniz ekibi, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlikle 71 puan toplayarak dördüncü olmuştu.