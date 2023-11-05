×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor taraftarları, bordo-mavili kafileyi Fenerbahçe atkısı sarılan koçla karşıladı

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Fenerbahçe#Ali Koç
Trabzonspor taraftarları, bordo-mavili kafileyi Fenerbahçe atkısı sarılan koçla karşıladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2023 10:45

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe’yi 26 yıl sonra deplasmanda mağlup eden takımlarını havalimanında boynuna Fenerbahçe atkısı sarılan koçla karşıladı.

Haberin Devamı

Süper Lig’in 11’inci haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2’lik skorla yenen Trabzonspor, müsabakanın ardından kente döndü.

26 yıl sonra gelen tarihi zaferi meydanda kutlayan taraftarlar, takımlarına havalimanında sürpriz bir karşılama yaptı.

Yanlarında koç getiren ve Fenerbahçe atkısını koçun boynuna dolayan taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a galibiyet göndermesi yaptı.

Trabzonspor taraftarları, bordo-mavili kafileyi Fenerbahçe atkısı sarılan koçla karşıladı

Trabzon’a saat 02.00 sıralarında ulaşan futbolcular, taraftarların arasından güçlükle geçerek takım otobüsüne bildi.

Futbolculardan Mehmet Can Aydın, taraftarın isteği üzerine üçlü çektirdikten sonra kafile havalimanından ayrıldı.

Haberin Devamı

Trabzonspor taraftarları, bordo-mavili kafileyi Fenerbahçe atkısı sarılan koçla karşıladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Fenerbahçe#Ali Koç

BAKMADAN GEÇME!