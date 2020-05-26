AA
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Trabzonspor taktik çalıştı
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, günü akşam saatlerinde yapacakları ikinci antrenmanla tamamlayacak.
Öte yandan, teknik direktör Çimşir'in doğum günü nedeniyle kulübün sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımlandı.
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