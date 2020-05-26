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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.05.2020 - 14:01,Son Güncelleme:

Trabzonspor taktik çalıştı

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Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, günü akşam saatlerinde yapacakları ikinci antrenmanla tamamlayacak.

Öte yandan, teknik direktör Çimşir'in doğum günü nedeniyle kulübün sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımlandı.

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