Canlı anlatım: Trabzonspor Sivasspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 11. hafta maçında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.

TRABZONSPOR 0-0 SİVASSPOR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok, Gomez.

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charisis, Saba, Njie, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare.

Evinde oynadığı son 29 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, daha uzun bir seriyi en son Ekim 1988-Nisan 1991 arasındaki 43 karşılaşmalık süreçte yaşadı.

Bu sezonki ilk deplasman galibiyetini son karşılaşmada İstanbul Başakşehir'i 2-0 yenerek alan Sivasspor, Süper Lig tarihinde Rıza Çalımbay yönetiminde üst üste iki dış saha maçında gole kapama yapamadı. Trabzonspor bu sezon Süper Lig maçlarında ortalama dakika olarak ilk golünü en erken yiyen takım konumunda. Karşılaşmaların ilk yarım saatlik bölümlerinde Sivasspor'dan daha düşük gol sayısına sahip tek ekip ise şu ana kadar bu dilimde fileleri havalandıramayan Giresunspor. Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Anastasios Bakasetas, Sivasspor'a rakip olduğu son üç resmi maçta iki gol kaydetti.

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2022/23 Süper Lig sezonunda Trabzonspor'un en golcü iki oyuncusundan biri olan Trezeguet'nin Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı iki ekipten biri Sivasspor. Sivasspor'un Süper Lig'de Trabzonspor'a attığı son beş golün üçüne Mustapha Yatabare doğrudan katkı sağlarken; Malili santrfor, bordo-mavili takıma rakip olduğu son beş karşılaşmada fileleri havalandıramadı.

Dia Sabi'A, Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son beş gole de doğrudan katkı sağladı. Opta'nın bu alanda analiz yapmaya başladığı 2010/11 sezonundan bu yana kırmızı-beyazlı formayla üst üste daha fazla golde payı bulunan tek isim Max-Alain Gradel. Rıza Çalımbay'ın görev yaptığı takımları konuk ettiği 10 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanan Abdullah Avcı'nın aldığı iki mağlubiyet de 2-1'lik skorla geldi. Çalımbay, lig tarihinde Avcı'nın çalıştırdığı iki farklı takımı deplasmanda yenen tek teknik direktör konumunda.

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TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Sivasspor maçı saat 17:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.