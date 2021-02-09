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Futbol
Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2021 - 11:40 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, seriler eşliğinde zirveye yürüyor! "Bekleyin geliyoruz..."

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Trabzonspor, seriler eşliğinde zirveye yürüyor! "Bekleyin geliyoruz..."
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Süper Lig'in 24'üncü haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon dış sahada en uzun puan serisi yakalayan, namağlup devam eden seride en çok puan toplayan ve üst üste en çok kazanan takımların başında yer alıyor.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon dış sahada en uzun puan serisi yakalayan, namağlup devam eden seride en çok puan toplayan ve üst üste en çok kazanan takımların başında yer alıyor.

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Yeni Malatyaspor galibiyetiyle birlikte ligde son 8 maçını da kayıpsız tamamlayan ve zirveyle farkı 6'ya indiren Trabzonspor, yenilgisiz devam eden serisinde en çok puan toplayan takım oldu. Fraport TAV Antalyaspor ile birlikte ligde son 8 haftayı da namağlup tamamlayan iki takımdan biri olan bordo-mavililer, bu periyotta 22 puan toplarken, Antalyaspor ise hanesine 14 puan yazdırabildi.

EN UZUN GALİBİYET SERİSİNE DE ORTAK

Devam eden namağlup seride ligde en çok puan toplayan takım olan Trabzonspor, Galatasaray ile birlikte devam eden en uzun galibiyet serisinin de sahibi konumunda yer alıyor. Bordo-mavililer ve sarı-kırmızılılar ligde son 5 maçını da galibiyet ile tamamladı. Karadeniz ekibi, hafta sonu sahasında ağırlayacağı Gaziantep FK ile yapacağı maçı da kazanırsa, 6 maç ile sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşan takımı olacak.

Trabzonspor, seriler eşliğinde zirveye yürüyor Bekleyin geliyoruz...

DEPLASMAN SERİSİNİN DE LİDERİ

Deplasmanda en çok maç kazanan ve en az mağlup olan takımlardan biri olan Trabzonspor, son 9 dış saha maçını kayıpsız tamamladı. Bordo-mavililer bu istatistiğiyle de deplasmanda sezonun en uzun yenilgisizlik serisini yakalayan takım oldu. Karadeniz ekibi, ayrıca son 3 dış saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak bu sezon ilk kez üst üste üç deplasman maçını kazanmış oldu.

Trabzonspor, seriler eşliğinde zirveye yürüyor Bekleyin geliyoruz...

YEREL GAZETELERDEN 'GELİYORUZ' YORUMU

Yerel gazeteler, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste 5'inci galibiyeti alan Trabzonspor için "Zirveye mesaj! Az kaldı, geliyoruz" yorumlarını yaptı. Günebakış gazetesi, "Trabzonspor zirveye mesaj gönderdi. Bekleyin geliyoruz", "Malatya'dan 3 puan ile döndük, liderle puan farkını 6'ya indirdik", Karadeniz gazetesi, "Vitesi 5'e taktık, zirveye kanatlandık", "İstanbul kork bizden eze eze geliyoruz", Sonnokta gazetesi, "Trabzonspor üst üste 5'inci maçını kazandı, doktor Avcı acı teşhisi koydu", "Korkunun ecele faydası yok, geliyoruz", Kuzey Ekspres gazetesi, "Zirveye 2 füzeyle mesaj! Az kaldı geliyoruz!", "Trabzonspor, önce Bakasetas, ardından Nwakaeme ile 2 füze attı, 5'te 5 yaptı", Taka gazetesi, "Fırtına zirveyi sever", "Yeni Malatya'yı Bakasetas ve Nwakaeme'nin golleriyle deviren Trabzonspor, rakipleri ile aradaki farkı 6'ya indirdi" başlıklarını kullandı.

 

Trabzonspor, seriler eşliğinde zirveye yürüyor Bekleyin geliyoruz...

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