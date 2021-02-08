Abdullah Avcı: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

Yeni Malatya galibiyeti sonrası oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Avcı, "Futbol bir organizasyon oyunu. Yönetimden şehrin bize verdiği enerjiye kadar her şey bir bütün. Trabzon şehri bizi çok seviyor ve o şehir her şeyi hak ediyor. Doğru savunma hücum da başlatabiliyor. Uğurcan'ın bir kurtarışı dışında kalemizde önemli pozisyon vermedik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ne çalışırsak onu yapmaya çalışıyoruz. Onlar kazandıkça ben kasketi takmaya devam edeceğim." dedi.

Statlardaki zeminin pas oyununu engellediğini belirten deneyimli teknik adam, "Sadece burasıyla ilgili değil, Türkiye geneli yüzde 70/80 saha zeminleri oldukça kötü. Ligin marka ve değerini arttırmak için, oyuncu sakatlıklarını en aza indirmek için, saha zeminlerinin Türkiye genelinde daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.