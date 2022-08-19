Trabzonspor, Panathinaikos'tan Kourbelis'e talip oldu!

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Trabzonspor, Panathinaikos’ta forma giyen orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis’e talip oldu.

Yunan basınında yer alan haberde, bordo mavililerin 28 yaşındaki Kourbelis için 650 bin Euro teklif ettiği ancak Panathinaikos’un rakamı düşük bularak geri çevirdiği belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun Panathinaikos ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kourbelis, 2016’da geldiği Panathinaikos’ta 140 maça çıkıp 7 gol, 8 asist yaptı.

Öte yandan Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde Trabzon’a getirdiği Faslı Mountassir Lahtimi’nin transferini de açıkladı.