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Trabzonspor, Panathinaikos'tan Kourbelis'e talip oldu!

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#Transfer#Trabzonspor#Panathinaikos
Trabzonspor, Panathinaikostan Kourbelise talip oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 07:00

Trabzonspor, Yunan ekibinin orta saha oyuncusu içni harekete geçti.

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Trabzonspor, Panathinaikos’ta forma giyen orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis’e talip oldu.

Yunan basınında yer alan haberde, bordo mavililerin 28 yaşındaki Kourbelis için 650 bin Euro teklif ettiği ancak Panathinaikos’un rakamı düşük bularak geri çevirdiği belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun Panathinaikos ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kourbelis, 2016’da geldiği Panathinaikos’ta 140 maça çıkıp 7 gol, 8 asist yaptı.

Öte yandan Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde Trabzon’a getirdiği Faslı Mountassir Lahtimi’nin transferini de açıkladı.

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#Transfer#Trabzonspor#Panathinaikos

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