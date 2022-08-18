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Son dakika: Trabzonspor, Mountassir Lahtimi transferini KAP'a bildirdi

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#Transfer#Trabzonspor#Mountassir Lahtimi
Son dakika: Trabzonspor, Mountassir Lahtimi transferini KAPa bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 18:41

Trabzonspor, Fas'ın Fath Union Sport Rabat kulübünden Mountassir Lahtimi'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

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Trabzonspor, Fas ekibi Fath Union Sport Rabat'tan 21 yaşındaki FAslı sağ kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Mountassir Lahtimi'nin Kulübümüze transferi konusunda, Fath Union Sport Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fath Union Sport Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 600.000.-Eur ödenecektir. Fath Union Sport Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %17'si ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Trabzonspor, 21 yaşındaki kanat oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını da duyurdu:

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Profesyonel futbolcu Mountassir Lahtimi ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2022-2023 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 325.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2025-2026 futbol sezonu için 600.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

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#Transfer#Trabzonspor#Mountassir Lahtimi

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