Son dakika: Trabzonspor, Mountassir Lahtimi transferini KAP'a bildirdi

Haberin Devamı

Trabzonspor, Fas ekibi Fath Union Sport Rabat'tan 21 yaşındaki FAslı sağ kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Mountassir Lahtimi'nin Kulübümüze transferi konusunda, Fath Union Sport Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fath Union Sport Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 600.000.-Eur ödenecektir. Fath Union Sport Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %17'si ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Trabzonspor, 21 yaşındaki kanat oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını da duyurdu:

Haberin Devamı

Profesyonel futbolcu Mountassir Lahtimi ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2022-2023 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 325.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2025-2026 futbol sezonu için 600.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.