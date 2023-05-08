Canlı anlatım: Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçı

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor.

Maçta ilk yarı oynanıyor

Trabzonspor 1-0 MKE Ankaragücü

Gol: 45+1 Umut Bozok

Kırmızı kartlar: Stelios Kitsiou, Tolunay Kafkas (Ankaragücü)

Trabzonspor ile oynadığı son 11 Süper Lig maçını kazanamayan ve rakibi karşısındaki en uzun galibiyet hasretini yaşayan Ankaragücü, en üst ligde sadece dört takım karşısında üst üste 12+ mücadelede puan kaybetti. Sezonun ilk yarısında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü, 2006/07'den bu yana ilk kez rakibinden bir Süper Lig sezonundaki iki karşılaşmada da puan almayı hedefliyor. Evindeki son iki Süper Lig maçını kazanamayan Trabzonspor, bu sezon taraftarı önünde üç karşılaşmalık galibiyet hasreti yaşamadı. Bu dönemde kalesinde dört gol gören bordo-mavililer, daha önceki 10 karşılaşmada rakiplerine toplam beş gol şansı tanımıştı.

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Süper Lig'de son şampiyon unvanına sahip takımlara konuk olduğu son 14 maçı kazanamayan Ankaragücü, bu şekildeki son galibiyetini 2000/01'de Galatasaray'dan aldı. Süper Lig'deki son beş maçını kazanamayan Trabzonspor, daha uzun bir galibiyet hasretini en son Aralık 2017-Şubat 2018 arasındaki dönemde Rıza Çalımbay yönetiminde yaşadı. Sezona son şampiyon apoletiyle giren takımlar arasında daha uzun bir galibiyet hasreti yaşayan son ekip ise İstanbul Başakşehir. Bu sezon Süper Lig'de en fazla organize atak yapan takım olan Trabzonspor, bu şekilde sadece iki gol atabildi. Şu ana kadar Ankaragücü'den daha az organize atak golü yiyen sadece iki ekip bulunuyor: Alanyaspor & Konyaspor.

Trabzonspor'un iç sahada attığı son Süper Lig golünün sahibi olan Enis Bardhi, sezonun ilk yarısında Ankaragücü karşısında takımının tek golünü atan isimdi. Makedon oyuncu, en üst lig kariyerinde en son 2016/17'de bir rakibinin ağlarını aynı sezondaki iki lig karşılaşmasında havalandırdı. Ankaragücü'nün Süper Lig deplasmanlarında attığı son üç golde de payı bulunan Ali Sowe, Joseph Martin Paintsil'den bu yana başkent ekibi adına 4+ gollük seri yakalayan ilk isim olmayı hedefliyor.

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Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın Süper Lig kariyerinde deplasmanda yenemediği takımlar arasında Trabzonspor'dan daha fazla konuk olduğu bir rakibi bulunmuyor.

TRABZONSPOR MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Bardhi, Doğucan, Hamsik, Arif, Umut, Gomez.

Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Arda, Atakan, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan, Emre, Zahid, Ali Sowe.