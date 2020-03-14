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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.03.2020 - 20:49,Son Güncelleme:/

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

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Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçına hazır
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Trabzonspor, Süper Lig'de yarın sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik çalıştı.

Takım, bu antrenmanla Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Öte yandan, antrenmanın ardından genç oyuncu Erce Kardeşler için Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katıldığı doğum günü kutlaması yapıldı.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

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